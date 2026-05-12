Instructure, l'azienda responsabile del popolare sistema educativo online Canvas, ha siglato un accordo con il gruppo di hacker ShinyHunters. L'intesa giunge dopo due violazioni che hanno sottratto dati di studenti e personale, causando disagi a migliaia di istituzioni che si affidano al software.

Gli attacchi e l'estorsione

Il primo attacco informatico, il 29 aprile, ha permesso agli hacker di ottenere dati personali di oltre 275 milioni di individui. L'accesso a Canvas, usato da quasi 9.000 scuole, è stato compromesso. I cybercriminali hanno minacciato di pubblicare i dati per un riscatto.

Un secondo attacco ha deturpato le pagine di login di Canvas, aumentando la pressione su Instructure. Sebbene i dettagli finanziari non siano stati resi noti, l'azienda ha agito per scongiurare ulteriori estorsioni e salvaguardare le istituzioni.

La presunta distruzione dei dati

Instructure ha comunicato di aver ricevuto dagli hacker una conferma digitale della distruzione dei dati rubati, denominata “shred logs”. L'azienda ha però riconosciuto l'incertezza nel trattare con cybercriminali, mirando a garantire maggiore tranquillità ai clienti. Le informazioni compromesse includono nomi, indirizzi email e messaggi scambiati tra studenti e insegnanti. Non sono state riscontrate prove di compromissione per dati sensibili come password, date di nascita o informazioni finanziarie.

Impatto e prevenzione

La violazione ha generato caos tra studenti e docenti, molti durante gli esami finali. Canvas è una piattaforma fondamentale per voti, materiali didattici e comunicazione. La chiusura temporanea del sistema, per sicurezza, ha causato una interruzione didattica. In risposta, Instructure collabora con esperti per un'analisi forense e per rafforzare i propri sistemi, prevenendo futuri attacchi informatici. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio, come l'attacco a PowerSchool nel 2024 (70 milioni di utenti). L'FBI ha reiterato l'avvertimento di non cedere ai riscatti, per non finanziare i cybercriminali.