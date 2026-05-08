Nel panorama sanitario contemporaneo, l'applicazione dell'intelligenza artificiale si concentra prevalentemente su diagnosi avanzate e sulla scoperta di nuovi farmaci. Tuttavia, un settore meno visibile ma di importanza cruciale, la gestione amministrativa tra medici di base e specialisti, sta vivendo una profonda rivoluzione grazie all'intervento di startup innovative come Basata e Assort Health. Queste realtà stanno affrontando problemi annosi che ostacolano l'accesso alle cure specialistiche, promettendo di ridefinire l'efficienza del settore.

La sfida della burocrazia sanitaria

Basata, fondata a Phoenix, è nata con l'obiettivo di eliminare le lunghe attese per le visite specialistiche, spesso imputabili a processi amministrativi lenti e prevalentemente manuali. I suoi co-fondatori, Kaled Alhanafi, Chetan Patel e Vivin Paliath, hanno ideato un sistema che digitalizza i fax di referenze, trasformandoli in dati gestibili. Attraverso un agente vocale AI, il paziente viene contattato direttamente per programmare l'appuntamento, spesso con una rapidità tale da ricevere la conferma prima ancora di lasciare lo studio del medico di base. Questo approccio innovativo mira a snellire l'intero percorso del paziente.

Il sistema di Basata è stato implementato con successo in settori come la cardiologia e l'urologia, offrendo un flusso di lavoro end-to-end che copre ogni aspetto amministrativo.

L'efficacia di questa soluzione è dimostrata dai numeri: Basata ha già processato riferimenti per circa 500.000 pazienti, un dato che evidenzia il significativo impatto sull'efficienza operativa delle cliniche specialistiche e sulla riduzione dei tempi di attesa.

Assort Health: un approccio proattivo

Parallelamente, Assort Health, una startup con sede a New York, ha sviluppato Assort Activate, un agente AI outbound progettato per interagire proattivamente con i pazienti. Questo sistema automatizza compiti come la riprogrammazione degli appuntamenti, la gestione delle referenze aperte, la riscossione dei pagamenti e la promozione delle campagne vaccinali, alleggerendo notevolmente il carico di lavoro del personale amministrativo.

Già adottata in oltre 1.000 strutture sanitarie, questa tecnologia sfrutta un vasto dataset per personalizzare le comunicazioni e le interazioni con i pazienti, rendendole più efficaci e mirate.

La piattaforma integrata di Assort Health assicura un'esperienza utente fluida, mantenendo il contesto e la memoria delle interazioni precedenti. Questo permette una comunicazione continua e informata, che si traduce in risultati concreti: l'azienda ha registrato una drastica riduzione dei tempi di attesa per la prenotazione di vaccinazioni antinfluenzali e una gestione più efficiente delle richieste di appuntamento in situazioni di emergenza, migliorando l'engagement del paziente.

Innovazione e futuro del back office sanitario

Basata e Assort Health operano in un mercato in rapida espansione e sempre più competitivo. Entrambe le aziende, sostenute da importanti investitori, puntano a diventare leader nella trasformazione digitale sanitaria. Mentre Basata si distingue per la sua soluzione end-to-end, Assort Health si concentra su un'esperienza altamente personalizzata, basata su una gestione incrementale e intelligente dei dati del paziente. Questa diversificazione strategica evidenzia le molteplici vie attraverso cui l'AI può ottimizzare i processi sanitari.

La sfida comune per queste startup è bilanciare l'aumento dell'efficienza operativa con la salvaguardia dei posti di lavoro esistenti.

Le loro soluzioni, tuttavia, suggeriscono che l'espansione delle capacità amministrative tramite l'AI può liberare il personale da mansioni ripetitive e a basso valore aggiunto, consentendo loro di concentrarsi su attività che richiedono maggiore interazione umana e competenza specialistica. Questo non solo migliora la qualità complessiva delle cure, ma eleva anche il ruolo del personale amministrativo.

Mentre le loro tecnologie continuano a evolversi, Basata e Assort Health dovranno affrontare la questione cruciale di come l'AI possa aumentare le capacità dello staff senza sostituirlo. La loro promessa è quella di inaugurare una nuova era di collaborazione uomo-macchina nella sanità, dove l'intelligenza artificiale agisce come un potente strumento di supporto, non di sostituzione, per il personale amministrativo, permettendo loro di essere più efficaci e meno sovraccarichi.