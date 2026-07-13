Anthropic ha localizzato i prezzi del suo assistente AI Claude per l'India, il suo secondo mercato dopo gli Stati Uniti (5,8% dell'utilizzo globale). L'obiettivo è rendere Claude più accessibile.

Prezzi e pagamenti in India

La nuova politica tariffaria introduce costi in rupie indiane (₹). Claude Pro è a ₹2.000 al mese (annuale). Claude Max parte da ₹11.999 al mese. I piani Team iniziano da ₹2.399 per utente al mese. I prezzi indiani includono le tasse locali.

Nonostante i prezzi localizzati, Anthropic non ha integrato il sistema di pagamento UPI.

Gli utenti usano carte di credito o i sistemi di fatturazione degli app store. Questa limitazione contrasta con OpenAI, che supporta già UPI e prezzi in rupie, offrendo maggiore flessibilità.

Espansione e partnership

L'impegno nel mercato indiano è rafforzato dall'apertura di un ufficio a Bengaluru e dalla nomina di Irina Ghose per guidare le operazioni. L'azienda ha stretto collaborazioni strategiche con Infosys e Tata Consultancy Services. Queste partnership sono fondamentali per espandere le implementazioni aziendali dell'AI di Claude, sfruttando esperienza e rete locale.

Sfide e prospettive

Le sfide includono l'assenza del supporto UPI. L'accesso ai modelli Fable 5 e Mythos 5 è stato temporaneamente interrotto per utenti non statunitensi.

Sebbene l'accesso a Fable 5 sia stato ripristinato, quello a Mythos 5 rimane limitato, suscitando perplessità tra sviluppatori e startup.

La strategia in India è chiara: consolidare la presenza tramite localizzazione dei prezzi e collaborazioni strategiche. Il successo dipenderà dal superamento delle limitazioni nei metodi di pagamento e dalla garanzia di accesso stabile ai modelli AI.