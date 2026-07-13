In un'azione legale che sta generando ampio dibattito nel settore tecnologico, Apple ha intentato causa contro OpenAI, accusando l'azienda di intelligenza artificiale di aver sottratto segreti commerciali. L'obiettivo sarebbe stato quello di sviluppare nuovi hardware, un comportamento che Apple definisce già "radicato e normalizzato dalla leadership" di OpenAI.

Le accuse di sottrazione e violazione

La denuncia di Apple dettaglia come OpenAI avrebbe acquisito informazioni confidenziali. Si sostiene che candidati, ancora dipendenti Apple, fossero stati indirizzati a portare parti reali di prodotti Apple ai colloqui di lavoro.

Questi incontri, definiti "show and tell", avrebbero permesso di estrarre segreti su design, prototipi e metodologie industriali. In particolare, Tang Yew Tan, ex vicepresidente Apple e ora in OpenAI, è accusato di aver incoraggiato la divulgazione di informazioni riservate durante i processi di selezione, suggerendo un approccio sistematico alla raccolta di dati sensibili.

La causa evidenzia anche infrazioni alle procedure di sicurezza. Chang Liu, ex dipendente Apple, avrebbe sottratto un laptop aziendale e, tramite un bug di autenticazione, avuto accesso alla rete interna di Apple, scaricando decine di file riservati sull'hardware. Questi episodi sollevano interrogativi sulla lealtà dei dipendenti e sull'efficacia delle politiche di governance e protezione dati di OpenAI.

Reazioni e impatto sul settore

Apple ha dichiarato di aver tentato di risolvere la questione con OpenAI a febbraio, senza ricevere risposta. OpenAI nega le accuse, affermando di concentrarsi sull'innovazione tecnologica e non sui segreti commerciali altrui. L'esito di questa causa potrebbe avere effetti sostanziali sul panorama della tecnologia hardware, influenzando la protezione dei dati e le pratiche di assunzione. Il caso sottolinea l'importanza di mantenere elevati standard etici e di sicurezza interna, oltre all'innovazione.