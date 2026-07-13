Apple ha intentato una causa contro OpenAI, rivelando un caso di presunta sottrazione di segreti industriali da parte di un suo ex dipendente. La denuncia accusa Chang Liu, un ex ingegnere elettrico di sistema, di aver sfruttato un raro bug di autenticazione per accedere a file riservati dell'azienda dopo aver lasciato Apple per un ruolo in OpenAI.

L'accusa di Apple: un bug sfruttato ad arte

Nella sua denuncia, Apple sostiene che Liu abbia sottratto decine di file confidenziali legati all'hardware non ancora rilasciato, sfruttando una vulnerabilità zero-day.

Questa falla, precedentemente sconosciuta, gli avrebbe consentito l'accesso alla rete aziendale senza che Apple potesse intervenire preventivamente. Una volta scoperta la violazione, Apple ha prontamente corretto il bug e revocato gli accessi all'ex dipendente. La società ha inoltre precisato che, sebbene la vulnerabilità potesse consentire l'accesso a "pochi altri" individui, i log dei server aziendali indicano che solo Liu l'ha effettivamente sfruttata per sottrarre informazioni riservate dopo aver cessato il rapporto di lavoro.

OpenAI nel mirino: possibili implicazioni

La causa di Apple esercita una pressione significativa su OpenAI, il cui rapido sviluppo potrebbe essere minacciato dalle accuse di furto di segreti commerciali.

Apple sostiene che OpenAI abbia incentivato la condivisione di informazioni riservate durante i colloqui di assunzione, menzionando specificamente Tang Tan, un altro ex dipendente Apple che ora ricopre il ruolo di responsabile hardware presso OpenAI. Questo contenzioso legale, pur essendo in una fase iniziale, potrebbe influenzare notevolmente i piani di quotazione in borsa di OpenAI, in un settore tecnologico caratterizzato da una concorrenza sempre più agguerrita.

Le sfide della protezione dei dati aziendali

Questo episodio mette in luce le sfide crescenti che le organizzazioni affrontano nella protezione dei dati sensibili, specialmente dopo che i dipendenti lasciano l'azienda. È fondamentale per le società disattivare immediatamente gli accessi e revocare i permessi per il personale uscente, al fine di prevenire fughe di dati, violazioni della sicurezza o azioni dannose.

Apple, con questa azione legale, mira a rafforzare la propria posizione nella tutela dei suoi settori chiave, in un contesto di rapide evoluzioni delle dinamiche tecnologiche.

Situazione in evoluzione: le mosse future

La controversia accresce ulteriormente la tensione tra Apple e OpenAI, soprattutto alla luce di una loro passata collaborazione interrotta. Nel 2024, le due aziende avevano tentato di integrare l'intelligenza artificiale avanzata nei dispositivi Apple, un'intesa poi abbandonata in favore della tecnologia AI Gemini di Google. Questa nuova crisi legale potrebbe avere profonde implicazioni sui futuri accordi di entrambe le società nel campo dell'AI, un settore acclamato come il futuro dell'innovazione ma anche come una significativa sfida per la protezione della proprietà intellettuale.

Al momento, OpenAI non ha rilasciato commenti ufficiali in merito alla questione. La posta in gioco rimane tuttavia molto alta, e l'esito di questa vicenda potrebbe ridefinire non solo i rapporti futuri tra le due colossi tecnologici, ma anche gli standard e le pratiche per la protezione dei dati più sensibili nel panorama aziendale.