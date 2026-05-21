L'industria delle fragranze, per decenni dominata da pochi attori consolidati e processi produttivi tradizionali, sta vivendo una profonda trasformazione. L'avvento di startup innovative come Patina e Osmo sta ridefinendo il settore, introducendo tecnologie all'avanguardia basate sull'intelligenza artificiale per la creazione e la produzione di profumi.

Patina: l'avanguardia nella creazione molecolare di fragranze

Patina, fondata da Sean Raspet e Laura Sisson, si posiziona come pioniere nell'applicazione dell'AI alla chimica delle fragranze. L'azienda ha recentemente ottenuto un finanziamento di 2 milioni di dollari, destinati allo sviluppo di nuove molecole di fragranza attraverso un approccio che integra design molecolare avanzato, machine learning e ricerca olfattiva.

Sean Raspet, artista e profumiere con una profonda ossessione per i sensi umani, e Laura Sisson, esperta in ingegneria alimentare e software, hanno unito le loro competenze per dare vita a Sense1. Questo modello innovativo è progettato per replicare i recettori olfattivi umani, permettendo la creazione di molecole mai percepite prima e la riproduzione fedele di ingredienti naturali rari.

Patina risponde attivamente alla crescente domanda dei consumatori per profumi sicuri e innovativi, affrontando al contempo le sfide della catena di approvvigionamento. L'offerta di alternative sintetiche non solo garantisce maggiore stabilità, ma si rivela anche significativamente meno impattante dal punto di vista ambientale rispetto agli estratti vegetali tradizionali, riducendo il consumo di acqua e prodotti petrolchimici.

Osmo: l'AI porta le fragranze innovative sul mercato di massa

Parallelamente, Osmo sta rivoluzionando il panorama con la sua fabbrica di fragranze basata sull'AI, capace di produrre un nuovo aroma ogni 100 secondi. I prodotti, frutto di questa innovazione, sono già disponibili sugli scaffali di Target, segnando un passo importante verso la commercializzazione su larga scala. La startup ha digitalizzato milioni di "annusate" e miliardi di molecole di fragranze, sviluppando anche sensori olfattivi portatili in grado di identificare profumi con un'elevata precisione.

Il fondatore, Alex Wiltschko, ha dedicato due decenni alla ricerca sull'olfatto computazionale. I suoi sforzi hanno portato alla creazione di sensori capaci di distinguere sneakers autentiche da quelle contraffatte, rilevando le diverse firme chimiche delle colle utilizzate.

L'ambizione di Osmo è chiara: miniaturizzare questi sensori per integrarli nei dispositivi mobili, aprendo così nuove e inesplorate possibilità per applicazioni consumer.

L'intelligenza artificiale: catalizzatore di una nuova era per le fragranze

Nonostante le diverse strategie, sia Patina che Osmo evidenziano il ruolo trasformativo dell'intelligenza artificiale nell'industria delle fragranze. Tradizionalmente, la brevettabilità delle molecole di fragranza comportava costi proibitivi, limitando l'innovazione ai giganti del settore. L'AI, tuttavia, sta democratizzando il processo, consentendo a imprese di ogni dimensione di creare rapidamente ingredienti personalizzati e di proteggere il proprio stile distintivo, abbattendo le barriere d'ingresso.

Questa espansione del potenziale creativo per profumieri e flavourist è notevole. L'iniziativa di Patina di sviluppare un "Pantone per il profumo" — un sistema universale di codifica degli odori — potrebbe stabilire nuovi standard globali, stimolando ulteriori innovazioni. Inoltre, l'AI sta contribuendo a un'evoluzione etica del settore, aiutando a eliminare i test sugli animali grazie alla capacità di prevedere le reazioni della pelle umana con crescente accuratezza.

In conclusione, l'adozione dell'intelligenza artificiale sta innescando una rivoluzione significativa nell'industria delle fragranze. Patina e Osmo sono in prima linea in questo movimento, dimostrando come la tecnologia possa superare le limitazioni tradizionali e aprire la strada a uno sviluppo più sostenibile, efficiente ed etico, sempre più incentrato sulle esigenze e sui desideri del consumatore moderno.