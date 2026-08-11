La Juventus continua ad essere in attesa di un portiere che sostituisca Michele Di Gregorio. Per questo motivo che durante la sessione di calciomercato estiva sono state messe al vaglio diverse ipotesi. In queste ore, però, un nuovo spiraglio si è aperto per Zion Suzuki: l'estremo difensore giapponese è ad un passo dalla firma col PSG, ma i parigini hanno messo nel mirino Jonathan David.

Juve: gli ultimi movimenti

Zion Suzuki è ad un passo dal firmare il contratto con il PSG. Tuttavia il portiere giapponese potrebbe lo stesso sbarcare a Torino in prestito fino a giugno 2027: i parigini hanno infatti, messo nel mirino Jonathan David.

Dunque l'attaccante potrebbe diventare una pedina di scambio per arrivare all'estremo difensore, d'altronde i rapporti tra i due club sono stati ripristinati visto l'approdo di Randal Kolo Muani ai bianconeri.

Per quanto riguarda le altre trattative in corso, il Manchester United ha deciso di reintegrare in rosa Markus Rashford quindi Joshua Zirkzee è definitivamente sul mercato. In difesa alla Continassa hanno deciso di aumentare l'offerta nei confronti del Bologna, in modo da chiudere definitivamente la pratica legata a John Lucumì.

Dusan Vlahovic è invece ad un passo dal Besiktas: il club è pronto ad aumentare i bonus alla firma, pur di convincere il centravanti ad indossare la loro casacca.

Serie A: chi arriva e chi parte

Alieu Nije ha raggiunto l'accordo con il Salisburgo, quindi il club francese ora deve trattare col Torino per l'ingaggio del centravanti.

Jadon Sancho è in cerca di un club e negli ultimi giorni è stato proposto alla Fiorentina, ma la società ha declinato l'offerta a causa delle ultime prestazioni poco convincenti da parte del giocatore inglese.

L'Inter ha invece deciso di concentrare le sue forze sull'ingaggio di Djed Spence del Tottenham, dopo che Cuti Romero ha raggiunto l'accordo per approdare all'Atletico Madrid. I soldi per l'arrivo di Spence potrebbero arrivare dalla cessione di Luis Henrique sulla quale ha messo gli occhi la Roma: il cartellino del 24enne è di circa 30 milioni di euro.

Romelu Lukaku è lontano dal Napoli: nella serata di lunedì 10 agosto, l'attaccante ha raggiunto l'accordo con il Fenerbahce.

Per quanto riguarda l'Atalanta, il club vuole stringere la trattativa per l'ingaggio di Thomas Kristensen dall'Udinese; l'arrivo di difensore danese non escluderebbe il possibile trasferimento di Alessio Romagnoli in rotta con la Lazio.