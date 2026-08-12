Recenti sviluppi giudiziari hanno posto Grubhub, il noto servizio di consegna di cibo, al centro di significative controversie operative, culminate in risarcimenti multimilionari. A livello nazionale, la Federal Trade Commission (FTC) ha formalizzato un accordo di 23,8 milioni di dollari, destinato a oltre mezzo milione di autisti e clienti, in seguito a presunte pratiche aziendali ingannevoli.

L'intervento della FTC e le nuove direttive

La FTC ha accusato Grubhub di aver ingannato sia gli autisti che i clienti riguardo al potenziale di guadagno, implementando inoltre pratiche discutibili come il blocco arbitrario dei conti e l'inserimento di ristoranti sulla piattaforma senza il loro esplicito consenso.

Con il nuovo accordo, Grubhub si è impegnata a garantire una comunicazione più trasparente sui potenziali guadagni dei driver e a rivedere in modo sostanziale le sue politiche relative ai conti bloccati e alle procedure di registrazione dei ristoranti.

Questo accordo con la FTC segna una svolta cruciale nelle operazioni dell'azienda, richiedendo un adattamento significativo delle politiche di comunicazione interna. Un totale di 640.038 consumatori riceveranno un pagamento diretto, che avverrà tramite assegno postale o attraverso il servizio PayPal.

Il fronte californiano: un secondo accordo di rilievo

Parallelamente all'intesa nazionale, un'altra importante sanzione è stata imposta a Grubhub in California, per un ammontare di 24,9 milioni di dollari, a seguito di un'azione legale separata.

Questo accordo specifico riguarda le accuse di pubblicità ingannevole relative alle commissioni di consegna e ai prezzi dei menu per gli ordini effettuati tra il gennaio 2019 e il gennaio 2026. Gli utenti californiani coinvolti in questa class action potranno beneficiare di un credito di 10 dollari da utilizzare sulla piattaforma Grubhub.

Nonostante Grubhub continui a negare le accuse relative a queste pratiche scorrette, la conclusione di questo secondo accordo sottolinea l'importanza di una vigilanza costante sui metodi di business adottati dalle piattaforme di delivery.

Le implicazioni per il settore del delivery

Questi recenti sviluppi rappresentano un chiaro segnale di allerta per l'intero settore delle consegne a domicilio.

Le piattaforme come Grubhub, che operano su vasta scala in più stati, sono ora sotto un attento scrutinio per garantire una maggiore trasparenza e correttezza nei confronti dei consumatori e dei lavoratori.

Le accuse non solo compromettono l'immagine aziendale, ma impongono anche un ripensamento profondo delle policy interne. È fondamentale per queste aziende evitare nuove controversie legali che potrebbero tradursi in ulteriori perdite finanziarie e danneggiare irrimediabilmente il brand. Con un numero crescente di utenti che si affidano quotidianamente ai servizi di consegna di cibo, diventa cruciale per le piattaforme mantenere standard elevati di trasparenza fiscale e operativa, al fine di salvaguardare la fiducia dei consumatori.

Restano ora da osservare le conseguenze a lungo termine di questi accordi, sia per Grubhub che per l'intero ecosistema delle consegne digitali. È plausibile che altre aziende del settore possano seguire l'esempio, apportando significative revisioni alle proprie politiche di trasparenza e conformità legale.