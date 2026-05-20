Nella sua ambiziosa strategia per raggiungere l'obiettivo di diventare carbon negative entro il 2030, Microsoft ha annunciato l'acquisto di 650.000 tonnellate di crediti di rimozione del carbonio dalla startup BioCirc. Questo accordo, sebbene non sia il più grande nel settore, assume particolare rilevanza poiché arriva dopo voci di una presunta interruzione dei progetti di rimozione da parte del colosso tecnologico.

Dettagli dell'accordo con BioCirc

L'intesa con BioCirc si concentra su una piattaforma di bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio (BECCS) situata in Danimarca.

L'obiettivo è fornire circa 100.000 unità di rimozione del carbonio (CRU) all'anno fino al 2032. Ogni CRU corrisponde a una tonnellata metrica di CO₂ rimossa e stoccata permanentemente sottoterra, derivata da CO₂ biogenica. Questo progetto, che integra la produzione di biogas con la cattura del carbonio, è un modello replicabile per oltre 1.500 siti di produzione di biometano in Europa, rafforzando il portafoglio BECCS di Microsoft.

L'impegno di Microsoft per la sostenibilità

Questo accordo è un passo cruciale nell'espansione di Microsoft nel mercato dei crediti di rimozione, fondamentale per i suoi obiettivi climatici. L'azienda ha destinato oltre 750 milioni di dollari a iniziative di rimozione del carbonio entro il 2025, impiegando un mix di tecnologie che include BECCS, cattura diretta dell'aria e mineralizzazione.

Nonostante la sua impronta di carbonio sia aumentata di oltre il 30% dal 2020, a causa dell'espansione dell'intelligenza artificiale e delle infrastrutture cloud, Microsoft continua a cercare soluzioni per incrementare la sua capacità di compensazione. L'accordo con BioCirc sottolinea l'importanza delle tecnologie di cattura del carbonio durature per la transizione energetica.

Chiarimenti sul programma di rimozione

Il programma di Microsoft per la rimozione del carbonio, pur avendo subito alcuni aggiustamenti, non è stato abbandonato. Melanie Nakagawa, responsabile della sostenibilità di Microsoft, ha confermato che la compagnia sta ottimizzando il ritmo e il volume degli acquisti di crediti, adattandosi alle condizioni di mercato e alla maturità dei progetti.

Questa strategia di diversificazione delle tecnologie di rimozione è essenziale per bilanciare l'aumentato consumo energetico derivante dai progressi nell'AI.

Implicazioni per il mercato del carbonio

Questo accordo non solo consolida la posizione di Microsoft come attore chiave nella rimozione del carbonio, ma può avere profonde implicazioni per l'intero settore. L'azienda rappresenta oltre il 90% del mercato dei crediti di rimozione del carbonio, il che significa che le sue decisioni influenzano direttamente la sopravvivenza e lo sviluppo di molte startup. I programmi di sostenibilità di Microsoft sono un fattore determinante nella lotta globale contro il cambiamento climatico, promuovendo soluzioni innovative e incoraggiando altri attori a seguire il suo esempio per un futuro più sostenibile.