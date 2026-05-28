La NASA ha ufficializzato il 26 maggio un significativo investimento di quasi 1 miliardo di dollari, destinato alla creazione di un avamposto umano permanente sulla Luna. L'agenzia spaziale statunitense ha stipulato una serie di contratti con diverse aziende private, con l'obiettivo di sviluppare missioni robotiche senza equipaggio. Queste operazioni sono considerate cruciali per preparare il terreno in vista delle future missioni Artemis, il cui allunaggio è attualmente programmato per il 2028.

Tra i progetti di punta coinvolti in questa iniziativa, spicca il modulo abitativo italiano MPH, sviluppato da Thales Alenia Space.

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha annunciato di aver ricevuto l’approvazione da parte di una commissione di valutazione della NASA, un passo fondamentale per procedere con la revisione preliminare del progetto, attesa per il 2027. Il lancio del primo modulo abitativo italiano è attualmente previsto per il 2033, segnando un contributo significativo all'esplorazione lunare.

I Contratti e le Aziende Protagoniste

La NASA ha distribuito contratti significativi, del valore di circa 220 milioni di dollari ciascuno, alle aziende Astrolab e Lunar Outpost. Queste imprese sono state incaricate dello sviluppo di veicoli avanzati specificamente progettati per l'esplorazione della superficie lunare. Astrolab si dedicherà alla realizzazione del Crewed Lunar Vehicle (CLV‑1), un mezzo versatile adattato dalla sua architettura FLEX.

Parallelamente, Lunar Outpost svilupperà il rover Pegasus, un progetto che vede la collaborazione di giganti industriali come General Motors e Goodyear. Entrambi i veicoli sono stati concepiti per garantire un'operatività flessibile, potendo funzionare sia in modalità autonoma sia con la presenza di astronauti a bordo, con una durata operativa stimata fino a dieci anni e una capacità di percorrere circa 400 chilometri durante la loro vita utile.

Per assicurare il trasporto di questi rover nella strategica regione del polo Sud lunare, la NASA ha siglato con Blue Origin un contratto iniziale del valore di 188 milioni di dollari, con un'opzione di rinnovo che potrebbe aggiungere ulteriori 280 milioni di dollari.

Blue Origin impiegherà il suo lander Blue Moon Mark 1 per il delicato compito di portare i veicoli dall'orbita terrestre fino al polo Sud della Luna. A completare il quadro, Firefly Aerospace si è aggiudicata un contratto da 75 milioni di dollari per il dispiegamento di una serie di droni lunari nell'ambito della missione MoonFall, attesa per il 2028. Questi droni avranno il compito cruciale di raccogliere immagini ad alta risoluzione e dati dettagliati sulla morfologia e composizione del terreno lunare.

Obiettivi Strategici e Prospettive Future

Le missioni robotiche e l'innovativo sviluppo di questi nuovi veicoli costituiscono una tappa fondamentale per la concretizzazione di una base umana permanente sulla Luna.

La scelta del polo Sud lunare come sito privilegiato non è casuale: questa regione è rinomata per la presenza di ghiaccio d'acqua, una risorsa di inestimabile valore, essenziale sia per il supporto vitale degli astronauti sia per la produzione di propellente. In particolare, il cratere Shackleton presenta condizioni eccezionalmente favorevoli, grazie alla sua esposizione a luce solare quasi continua, che facilita la produzione di energia, e alla peculiare conservazione di antichi depositi di ghiaccio al suo interno.

I finanziamenti a sostegno di questo ambizioso programma provengono da diverse fonti, inclusa un'apposita legge di bilancio statunitense e le richieste di fondi per gli anni fiscali 2026 e 2027.

La NASA ha adottato una strategia multi-vendor, mirata a promuovere un ecosistema commerciale lunare diversificato, evitando la dipendenza da un unico fornitore principale. Si prevede che nei prossimi 18 mesi, le aziende che si sono aggiudicate i contratti completeranno le fasi di progettazione e le rigorose valutazioni necessarie. L'obiettivo è garantire la presenza di almeno un rover operativo sulla superficie lunare prima dell'allunaggio della missione Artemis IV, attualmente fissato per l'inizio del 2028, consolidando così la presenza umana e robotica sul nostro satellite.