Il panorama delle applicazioni di produttività è in continua evoluzione, e Notion si posiziona all’avanguardia con la sua recente espansione nel mondo degli agenti AI. In un annuncio live del 13 maggio 2026, l'azienda ha svelato una nuova piattaforma per sviluppatori che amplia le capacità dei suoi agenti AI personalizzati, integrandosi con agenti esterni e permettendo la creazione di workflow multi-step automatizzati. Queste novità segnano un importante salto di qualità per Notion, che ambisce a diventare un hub centrale per la collaborazione tra persone e agenti attraverso strumenti e database.

La visione di Notion: oltre le app di produttività

Dallo scorso febbraio, Notion aveva introdotto i suoi Custom Agents, assistenti AI per automatizzare compiti ripetitivi come FAQ e aggiornamenti di stato. Tuttavia, questi primi agenti presentavano limiti significativi: non potevano connettersi a dati esterni né eseguire logiche personalizzate. Con la nuova Developer Platform, Notion supera tali limiti, consentendo agli sviluppatori di collegare dati da qualsiasi origine API (es. Salesforce o Zendesk) direttamente nei database di Notion, mantenendoli aggiornati automaticamente.

Una piattaforma per sviluppatori: la nuova era di Notion

La novità più rivoluzionaria è l'introduzione dei Workers, un ambiente cloud-based ospitato da Notion che consente ai team di eseguire codice personalizzato in un sandbox sicuro.

Questo ambiente permette la sincronizzazione dei dati, l'esecuzione di azioni tramite webhooks e persino la scrittura di codice attraverso agenti AI, eliminando la necessità di infrastrutture esterne. I Workers sono disponibili in beta pubblica sui piani Business ed Enterprise e offrono accesso gratuito fino ad agosto, un'opportunità di sperimentazione.

È inoltre possibile costruire strumenti custom per i Custom Agents tramite i Workers, per esecuzioni deterministiche ed efficienti. IlCLI ( ntn ) unifica queste funzionalità, permettendo autenticazione, lettura/scrittura e gestione/deploy dei Workers da terminale o IDE. La governance è integrata fin dal primo deploy, con autenticazione, permessi granulari, sandboxing dei Workers e visibilità sulle azioni degli agenti per una revisione progressiva.

Agent API ed estensioni: nuove frontiere di integrazione

Un'altra funzionalità chiave è l'External Agent API, che consente di integrare agenti esterni nel workspace di Notion, trattandoli come partecipanti nativi. Partner di lancio includono nomi noti come Claude Code, Cursor e Codex. Questa integrazione amplia l'ecosistema di Notion, permettendo di personalizzare l'ambiente di lavoro. L'API consente anche di integrare i propri agenti personalizzati in private beta, rendendoli partecipanti di prima classe nel workspace.

L'ambizione di Notion: un'infrastruttura programmabile

Con queste significative innovazioni, Notion non si limita più a essere un semplice strumento di produttività, ma si presenta come una vera e propria infrastruttura programmabile.

Questo posizionamento lo pone in diretta concorrenza con piattaforme consolidate di automazione dei flussi di lavoro, in un momento in cui le aziende abbracciano sempre più strumenti agentici che operano attraverso diverse piattaforme software.

Il co-fondatore e CEO Ivan Zhao sintetizza la visione di Notion come: “un ambiente unificato per agenti, codice personalizzato e dati”, sottolineando l'importanza di una gestione integrata e fluida delle informazioni. Questa trasformazione non solo migliora l'efficienza operativa, ma apre nuove possibilità per aziende e sviluppatori, spingendoli verso un'adozione più ampia e versatile degli agenti AI nella gestione dei processi aziendali.