Il maggio 2026 ha ridefinito la legal tech e l'AI nel diritto con due annunci chiave. Clio, pioniere canadese, ha superato i 500 milioni di dollari in ARR, consolidando la sua leadership globale. Parallelamente, Anthropic ha lanciato “Claude for Legal”, un'offerta verticale che, tramite plugin e connettori, mira a divenire l'infrastruttura centrale per i flussi di lavoro giuridici, intensificando il confronto sull’AI.

Clio: leadership e crescita

Fondata nel 2008 da Jack Newton e Rian Gauvreau, Clio ha annunciato il 12 maggio di aver raggiunto l'inedito traguardo di 500 milioni di dollari di ARR.

Questo successo deriva da una crescita organica accelerata, dall'acquisizione di vLex (1 miliardo di dollari) e da un round Series G (500 milioni), che ha portato la valutazione a 5 miliardi di dollari.

Il CEO Jack Newton ha evidenziato la crucialità delle piattaforme AI nei dati legali per il futuro del diritto, riflettendo la fiducia di migliaia di professionisti. Il CFO Curt Sigfstead ha aggiunto che la crescita profittevole permette a Clio di accelerare gli investimenti.

La “Intelligent Legal Work Platform” (2025) ha unificato ricerca, stesura documenti, gestione casi, acquisizione clienti, fatturazione e operazioni d'ufficio in un sistema continuo e auto-apprendente. Le sue capacità agentiche permettono a Clio di eseguire interi workflow legali da una singola istruzione, mobilitando contesto e dati, superando l'AI assistiva di prima generazione.

Anthropic: “Claude for Legal” e la nuova competizione

Il giorno successivo all'annuncio di Clio, Anthropic ha presentato “Claude for Legal”, una suite verticale per professionisti legali. L'offerta include oltre 20 connettori MCP e 12 plugin per ambiti come commerciale, contenzioso, IP e compliance, aggregando strumenti quali DocuSign, Thomson Reuters, Westlaw, Everlaw, Box e LexisNexis.

La suite estende il modello generativo Claude tramite l'ambiente agentico Cowork, trasformandolo da assistente a hub operativo. Orchestrando flussi di lavoro legale completi (revisione contrattuale, ricerca giuridica, redazione, firma e archiviazione), mantiene la coerenza contestuale tra le applicazioni Office.

Il lancio ha generato forte attenzione: l'AI generalista Claude compete direttamente con applicazioni legali dedicate (Harvey, Legora), creando tensioni tra collaborazione e sostituzione. L'ingresso di Anthropic riflette un cambio di paradigma: da fornitore di modelli a vettore di servizio verticale nel processo legale.

Il futuro del mercato AI legale: due visioni a confronto

La risposta congiunta di Clio e Anthropic delinea due traiettorie complementari nel legal tech. Da un lato, piattaforme integrate come Clio puntano sulla profondità del workflow e sulla scala commerciale. Dall'altro, infrastrutture modulabili come Claude for Legal mirano a diventare ambienti integrati per molteplici strumenti.

Clio si posiziona ai vertici del mercato per ARR, affiancando Relativity e iManage, superando startup più discusse. Il suo messaggio è chiaro: l'AI legale è un asse strategico di investimento e crescita.

Anthropic, offrendo connettori e plugin, ridefinisce i confini tecnologici del diritto, spostando le decisioni di acquisto verso modelli agentici più integrati e infrastrutturali.

In pochi giorni, il settore ha confermato che il legal tech non è più un ambito di nicchia, ma un terreno competitivo dell'AI enterprise. La domanda cruciale è: chi guiderà la piattaforma dominante che modellerà il diritto nel prossimo decennio?