Nuro ha compiuto un passo decisivo nel settore dei veicoli autonomi, ottenendo il permesso di testare i SUV Lucid Gravity equipaggiati con la sua tecnologia avanzata sulle strade pubbliche della California. Questi veicoli, destinati a potenziare il futuro servizio premium di robotaxi di Uber, segnano un'evoluzione significativa nel panorama della mobilità urbana.

L'Autorizzazione del DMV della California

Il Dipartimento dei Veicoli a Motore della California ha ufficialmente modificato il permesso di Nuro, che in precedenza consentiva solo il collaudo di veicoli di consegna a bassa velocità.

La nuova autorizzazione estende ora la possibilità di includere i SUV Lucid Gravity, riflettendo il recente cambiamento strategico di Nuro, che ha spostato il proprio focus sulla concessione in licenza della sua tecnologia a partner di rilievo come Uber.

Un portavoce di Nuro ha confermato l'intenzione di avviare i test su strada senza conducente entro l'anno corrente, sebbene non sia stata specificata una tempistica dettagliata per l'inizio delle operazioni.

La Partnership Strategica tra Uber, Lucid e Nuro

L'accordo tripartito tra Uber, Lucid e Nuro, siglato nel luglio 2025, ha visto Uber impegnarsi inizialmente a investire 300 milioni di dollari in Lucid e ad acquisire 20.000 veicoli Gravity pronti per il servizio robotaxi.

Successivamente, l'intesa è stata ampliata, portando l'investimento a 500 milioni di dollari e l'ordine a un minimo di 35.000 robotaxi, inclusi almeno 10.000 SUV Gravity e 25.000 veicoli elettrici basati sulla futura piattaforma di medie dimensioni di Lucid.

Questi veicoli Lucid integreranno il sistema autonomo di Nuro, la cui elaborazione sarà gestita dal potente computer Drive AGX Thor di Nvidia. Lucid ha già consegnato 75 veicoli di ingegneria, attualmente impiegati per le prove di accumulo di chilometraggio in varie città degli Stati Uniti.

Le Performance Finanziarie di Lucid Group

Lucid Group ha registrato un trimestre finanziario con risultati contrastanti. Nonostante una crescita del 20% dei ricavi su base annua, la società ha visto un significativo ampliamento della perdita netta e una contrazione dei margini lordi.

Questa performance evidenzia le sfide che Lucid deve affrontare nel bilanciare efficacemente la produzione con le consegne e nel migliorare l'efficienza operativa.

In questo contesto, il CEO entrante, Silvio Napoli, ha riaffermato la sua fiducia nelle prospettive future di Lucid, sottolineando l'importanza di una maggiore disciplina nella gestione dei costi e del capitale.

Prospettive Future e L'Impatto dei Robotaxi

Le operazioni commerciali dei robotaxi sono previste per la fine del 2026, sebbene la loro piena implementazione possa dipendere dalle necessarie approvazioni normative. Parallelamente, Lucid ha in programma di avviare la produzione di veicoli basati su una nuova piattaforma di medie dimensioni nel 2027, con l'obiettivo di espandere ulteriormente l'offerta nel crescente mercato dei robotaxi.

In sintesi, l'intensificazione della collaborazione tra Nuro, Lucid e Uber non rappresenta solo un'avanguardia tecnologica, ma anche un progresso fondamentale verso la creazione di un'infrastruttura urbana più sostenibile e intelligente. L'evoluzione di queste partnership e delle tecnologie autonome ha il potenziale per rivoluzionare il trasporto urbano nel prossimo decennio, rendendo i robotaxi una componente integrante della vita quotidiana.