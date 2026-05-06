QuTwo, un innovativo laboratorio di intelligenza artificiale finlandese fondato da Peter Sarlin, ex CEO di Silo AI, ha recentemente conseguito una significativa valutazione di 325 milioni di euro (circa 380 milioni di dollari). Questo traguardo è stato raggiunto in seguito a un round di finanziamento angelico che ha raccolto 25 milioni di euro. Nonostante il nome suggerisca un forte legame con il calcolo quantistico, l'azienda non si concentra esclusivamente sull'hardware quantistico. Il suo prodotto principale, QuTwo OS, funge da layer di orchestrazione, gestendo e distribuendo le attività computazionali tra sistemi classici, soluzioni ispirate al quantistico e architetture ibride.

L'approccio strategico tra AI e calcolo ibrido

L'approccio di QuTwo si distingue per la sua natura ibrida e la sua indipendenza rispetto a specifiche modalità quantistiche o algoritmi di AI. Peter Sarlin ha chiarito la visione aziendale, affermando: “L'AI è la nostra stella polare; il quantistico rappresenta semplicemente una nuova forma di calcolo.” L'azienda ha già avviato collaborazioni importanti, come quella con il gigante del retail Zalando per lo sviluppo di assistenti basati sull'AI, e ha dichiarato di aver già assicurato circa 20 milioni di euro in ricavi contrattualizzati tramite partnership progettuali.

Espansione del team e visione europea

Un segnale tangibile della crescita e delle ambizioni di QuTwo è l'assunzione di circa 50 esperti nel campo dell'intelligenza artificiale e del calcolo quantistico.

Tra questi spiccano figure di rilievo come Kaj-Mikael Björk e Kuan Yen Tan, riconosciuti leader del settore. Questo team altamente qualificato riflette l'obiettivo di QuTwo di affermarsi come un attore globale di primo piano nel prossimo paradigma AI, colmando una lacuna che l'Europa ha riscontrato durante la transizione tecnologica dai CPU ai GPU.

Il ruolo chiave degli investitori angelici

Il successo del finanziamento di QuTwo è stato reso possibile grazie al sostegno di un gruppo selezionato di investitori angelici di alto profilo. Tra questi figurano nomi noti come Yuri Milner e Xavier Niel, oltre a fondatori di aziende leader nel settore tecnologico quali Hugging Face e Legora. Questi investitori non si limitano a fornire capitale; il loro contributo si estende al supporto strategico, offrendo preziose introduzioni regionali e consulenze mirate.

Tale diversificazione nel panorama degli investitori evidenzia una crescente fiducia nel potenziale delle startup AI europee di emergere come protagonisti nel contesto globale dell'intelligenza artificiale, in un periodo in cui numerosi laboratori AI europei stanno raggiungendo lo status di 'unicorno'.

Prospettive future nel calcolo ibrido e quantistico

La visione di QuTwo assume un'importanza particolare nel contesto dell'evoluzione tecnologica che sta portando a un passaggio significativo dall'uso predominante delle GPU alle QPU (Quantum Processing Units). Questa transizione è cruciale per affrontare in modo innovativo le sfide legate all'ottimizzazione e alla simulazione. In un'industria che progredisce rapidamente verso il calcolo quantistico, QuTwo si posiziona come un catalizzatore fondamentale per l'adozione di tecnologie quantistiche e di intelligenza artificiale in svariati settori, dai servizi finanziari alla sanità.

Sebbene le dimensioni del round di finanziamento di QuTwo possano apparire contenute rispetto ad altre 'mega-azioni' nel campo dell'AI, la strategia a lungo termine adottata dall'azienda promette un'esecuzione più serena dei suoi piani, in linea con i successi pregressi di Sarlin, come testimoniato dalla vendita di Silo AI ad AMD.