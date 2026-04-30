Il settore dei robotaxi è destinato a una trasformazione significativa grazie alla recente alleanza tra Uber e Hertz. Questa collaborazione strategica vedrà Hertz assumere la gestione operativa quotidiana dei veicoli impiegati nel servizio di robotaxi di lusso di Uber, sviluppato in partnership con Lucid Motors e Nuro.

Hertz e Oro Mobility: Un Nuovo Modello di Gestione

Per supportare questa iniziativa, Hertz ha istituito Oro Mobility, una nuova affiliata dedicata all'orchestrazione completa delle flotte di veicoli autonomi. I servizi offerti da Oro Mobility saranno ampi e includeranno aspetti cruciali come la ricarica dei veicoli, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le riparazioni, la pulizia e la gestione del personale nei depositi.

Questa mossa rappresenta un passo fondamentale nella strategia di Hertz, che mira a espandersi nei servizi di mobilità innovativi, consolidando la propria posizione dopo il processo di ristrutturazione aziendale del 2020.

In passato, Hertz aveva già esplorato il mercato dei veicoli elettrici con investimenti notevoli, annunciando l'acquisto di un numero consistente di EV da Tesla e General Motors, e successivamente da Polestar. Tuttavia, molti di questi accordi non si sono concretizzati pienamente, e l'azienda ha dovuto affrontare la vendita di numerosi veicoli a causa di costi di manutenzione imprevisti e significative fluttuazioni nei prezzi di mercato. L'attuale impegno con Oro Mobility, focalizzato sulla gestione delle flotte, si allinea maggiormente alle competenze chiave di Hertz come gigante del noleggio auto, distinguendosi dalle precedenti avventure nel settore dell'acquisto diretto di EV.

L'Ambizione di Uber nel Mercato Autonomo

Uber sta attivamente costruendo una rete globale di collaborazioni con diverse aziende specializzate in veicoli autonomi. L'azienda ha piani ambiziosi per il futuro, prevedendo di ordinare fino a 35.000 veicoli "robotaxi-ready" da Lucid Motors nei prossimi anni. Questo programma inizierà con la fornitura di 10.000 SUV Gravity, a cui seguirà un ulteriore ordine per 25.000 veicoli elettrici basati sulla futura piattaforma di medie dimensioni di Lucid.

L'importanza di questa partnership è ulteriormente sottolineata dall'investimento significativo di Uber in Lucid Motors, che ha portato l'azienda a detenere oltre l'11% delle azioni della casa automobilistica.

La comprovata capacità di Hertz di gestire operazioni di flotta su vasta scala è considerata un elemento cruciale per il successo e l'espansione dei piani di Uber nel settore dei trasporti autonomi, fornendo un supporto logistico e operativo indispensabile.

Oro Mobility: Efficienza e Prospettive Future

Oro Mobility si configura come un elemento strategico per il consolidamento delle operazioni automobilistiche avanzate di Hertz. La nuova entità non solo ottimizzerà i servizi operativi quotidiani, ma promuoverà anche l'integrazione dei flussi di lavoro tra Uber e Hertz. Questa sinergia è fondamentale per esplorare opportunità di espansione future già a partire dal 2027, indicando una visione a lungo termine per la collaborazione.

Con un modello di business incentrato sull'efficienza e sulla scalabilità operativa, Oro mira a fornire un supporto robusto ai robotaxi autonomi negli Stati Uniti. L'obiettivo è garantire a Uber l'accesso a una flotta affidabile, ben mantenuta e di alta qualità. Il successo dei programmi pilota già avviati in città come Atlanta, e la successiva espansione in mercati chiave come Los Angeles e San Francisco, con un'ulteriore previsione di estensione nel nord del New Jersey, confermano il potenziale rivoluzionario di questa partnership nel settore della mobilità.

Questa collaborazione è destinata a ridefinire non solo il segmento dei robotaxi, ma anche il più ampio panorama dei trasporti. Posizionando Hertz e Uber all'avanguardia di un mercato in rapida evoluzione, dove la sinergia tecnologica e operativa emerge come un fattore determinante per il successo e l'innovazione.