SAP, il gigante del software enterprise, ha annunciato un investimento di 1,16 miliardi di dollari nell'acquisizione di Prior Labs, una promettente startup tedesca specializzata in modelli di intelligenza artificiale tabulare (TFM). Questa mossa strategica segna un passo significativo nella strategia di SAP per consolidare la sua posizione nel campo dell'intelligenza artificiale e reagire al calo delle azioni causato dalla recente "SaaSpocalypse".

Un'acquisizione strategica per l'AI strutturata

L'acquisizione di Prior Labs, con sede a Friburgo, è stata confermata da SAP per una somma non divulgata, ma con un consistente investimento previsto di oltre 1 miliardo di euro (circa 1,16 miliardi di dollari) nei prossimi quattro anni.

Questa decisione riflette l'accresciuta importanza dei modelli di dati strutturati nelle applicazioni enterprise, in contrapposizione all'uso crescente delle AI generative e dei modelli linguistici. Frank Hutter, co-fondatore e CEO di Prior Labs, ha evidenziato come l'investimento rappresenti un enorme potenziale per trasformare il laboratorio in un "leader globale nel campo dell'AI dedicata ai dati strutturati".

L'approccio di SAP tra innovazione e sicurezza

SAP sta attualmente limitando l'accesso alle tecnologie di AI agentic non autorizzate, come OpenClaw, sulle sue piattaforme, privilegiando modelli di agenti che rientrano nelle sue architetture approvate. Questo approccio si distingue da quello di aziende come Salesforce, che offre maggiore flessibilità agli utenti nella scelta degli agenti da utilizzare.

Joule Agents, la soluzione in fase beta di SAP, è parte integrante di questa strategia, volta a integrare agenti specificamente progettati per operare in sicurezza all'interno del proprio ecosistema.

Crescita e prospettive future per Prior Labs

Il rilancio di Prior Labs come laboratorio di frontiera per l'intelligenza artificiale in Europa sarà sostenuto da SAP attraverso continui investimenti nella ricerca e nello sviluppo. L'autonomia del laboratorio, secondo le promesse delle due aziende, verrà preservata per mantenere un alto ritmo dell'innovazione. Prior Labs ha recentemente ottenuto un'ampia risonanza internazionale grazie ai suoi modelli open-source, scaricati oltre tre milioni di volte, che si affermano come la prossima frontiera nel trattamento dei dati strutturati.

Questa acquisizione rappresenta una delle più rapide crescite ed uscite nel panorama tecnologico europeo recente, con SAP pronta a espandere il team e gli investimenti per consolidare la leadership di Prior Labs nell'arena sempre più competitiva dei modelli AI tabulari. La concorrenza nel settore è intensa, con colossi come Microsoft, Google e AWS che stanno anch'essi sviluppando soluzioni simili. Tuttavia, SAP, attraverso questa mossa strategica, si propone di rimanere all'avanguardia nell'applicazione dell'AI a livello enterprise, ribadendo l'importanza di una stretta integrazione tra dati strutturati e capacità predittive avanzate.