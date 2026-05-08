OpenAI ha annunciato un significativo ampliamento della sua API, introducendo nuove funzionalità di intelligenza vocale che promettono di trasformare radicalmente la comunicazione tra esseri umani e macchine. Il lancio di questi modelli avanzati mira a superare le semplici interazioni di domanda-risposta, evolvendo verso interfacce vocali capaci di conversazioni più fluide, naturali e interattive in tempo reale.

I modelli vocali avanzati: GPT‑Realtime‑2

Il nuovo modello di punta, GPT‑Realtime‑2, rappresenta un'evoluzione sostanziale rispetto al suo predecessore, GPT‑Realtime‑1.5.

Progettato con capacità di ragionamento di classe GPT‑5, questo modello è specificamente sviluppato per gestire richieste complesse, mantenere il contesto in sessioni vocali prolungate e chiamare strumenti esterni. Una delle sue caratteristiche più innovative è la capacità di creare una simulazione vocale realistica, rendendo le interazioni con gli utenti estremamente naturali e coinvolgenti.

Traduzione simultanea con GPT‑Realtime‑Translate

Parallelamente alle capacità conversazionali, OpenAI ha introdotto GPT‑Realtime‑Translate, un modello all'avanguardia per la traduzione in tempo reale. Questa funzionalità è in grado di supportare oltre 70 lingue di input, che può comprendere, e 13 lingue di output, che può trasmettere all'interlocutore.

La sua capacità di "seguire il passo" dell'utente in modo conversazionale apre scenari inediti per la comunicazione globale, eliminando le barriere linguistiche in settori chiave come il servizio clienti, l'educazione e i media.

Trascrizione in tempo reale con GPT‑Realtime‑Whisper

Per una documentazione e accessibilità immediate, è stato lanciato GPT‑Realtime‑Whisper. Questo modello offre una conversione voce-testo in tempo reale di elevata precisione, permettendo di ottenere testo scritto dal parlato durante le interazioni. È ideale per generare sottotitoli, prendere note di riunione o aggiornare workflow dinamicamente, garantendo che nessuna informazione venga persa e migliorando l'efficienza in contesti lavorativi dinamici.

Sicurezza e ambiti di applicazione

OpenAI ha posto grande enfasi sulla sicurezza, implementando meccanismi di controllo rigorosi per prevenire abusi e garantire un utilizzo responsabile dei modelli vocali. Sono stati inseriti dei trigger che bloccano automaticamente le conversazioni qualora vengano rilevate violazioni alle linee guida sui contenuti dannosi, come spam o frodi. Le nuove funzionalità vocali trovano applicazione in diversi settori, dal customer service all'educazione, dai media agli eventi e alle piattaforme per creator, promettendo di rendere le interazioni più intelligenti ed efficienti.

Costi e disponibilità dell'API Realtime

Tutti i nuovi modelli vocali sono immediatamente disponibili tramite l'API Realtime di OpenAI.

La struttura dei costi è pensata per essere flessibile e accessibile: l'utilizzo di GPT‑Realtime‑Translate e GPT‑Realtime‑Whisper è addebitato a consumo, per minuto, mentre GPT‑Realtime‑2 è fatturato in base ai token consumati. Questa politica di pricing mira a incentivare l'adozione e l'integrazione di queste tecnologie innovative in un'ampia varietà di applicazioni e servizi.

In sintesi, i modelli lanciati da OpenAI rappresentano un passo fondamentale per spostare l'audio in tempo reale da una semplice dinamica domanda-risposta verso interfacce vocali che possono effettivamente lavorare: ascoltare, ragionare, tradurre, trascrivere e agire mentre la conversazione si sviluppa, aprendo nuove frontiere nelle interazioni uomo-macchina.