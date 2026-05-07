Perplexity ha reso disponibile a tutti gli utenti macOS la sua Personal Computer, un innovativo AI agent locale e sempre attivo. Precedentemente riservata agli abbonati Max, la soluzione permette all'AI di accedere a file, applicazioni native e al web, orchestrando workflow personali direttamente sul dispositivo. Ciò migliora sicurezza e controllo rispetto alle alternative cloud-only.

L'AI agentica si sposta sul dispositivo

La Personal Computer di Perplexity segna un'evoluzione: l'AI agentica migra dal cloud all'hardware locale. Dopo il cloud-based Perplexity Computer, questa versione porta le capacità AI direttamente sul Mac, offrendo un'esperienza più integrata.

Il Mac mini emerge come piattaforma ideale per eseguire questi agenti AI in modo continuativo e affidabile, grazie a compattezza, operatività costante ed efficienza energetica, fungendo da backend personale.

Funzionalità e sicurezza avanzate

Compatibile con macOS 14 Sonoma o successivo (Mac mini raccomandato per 24/7), Personal Computer si attiva con una scorciatoia a doppio tasto Comando. L'AI naviga file, interagisce con app native (Mail, Finder, Messaggi, Note), opera sul web tramite Comet e risponde a comandi vocali. La sicurezza è garantita da azioni sensibili isolate in sandbox protette, registrate e revocabili. Prevede autenticazione a due fattori per passaggi critici e un "kill switch" per interrompere ogni attività dell'agente AI.

Automazione dei flussi di lavoro

Personal Computer consente di automatizzare attività come confronto file, organizzazione cartelle, creazione bozze da note e spostamento tra app. La funzionalità iPhone remote permette di avviare un task da smartphone, trovandolo completato al ritorno. L'AI orchestra i flussi costruendo team di agenti basati su oltre 20 modelli frontier, selezionando la combinazione migliore. Questa modalità locale-cloud assicura agilità, contestualizzazione, latenza ridotta e protezione del contesto personale.

Il Mac mini come fulcro dell'AI personale

Il Mac mini è il centro propulsore degli agenti AI locali. Modelli come OpenClaw hanno già generato un aumento significativo della domanda per configurazioni con molta memoria, causando ritardi nelle consegne di Mac mini e Mac Studio.

L'architettura con memoria unificata e l'efficienza energetica dei chip Apple silicon rendono questi dispositivi ideali per ospitare agenti AI sempre attivi. Perplexity sfrutta tali caratteristiche per offrire un'esperienza stabile e potente, valorizzando un mercato emergente dove il dispositivo di lavoro diventa il motore dell'intelligenza artificiale.

Prospettive e gestione dei rischi

L'adozione di agenti AI locali apre nuove frontiere operative, ma comporta potenziali rischi. È essenziale che gli utenti si informino e valutino l'impatto di concedere all'AI accesso a file sensibili e applicazioni critiche. Sebbene Personal Computer includa salvaguardie tecniche, il contesto rimane delicato.

Chi considera l'adozione dovrebbe verificare policy di sicurezza, garantire aggiornamenti e rimanere vigile sui permessi concessi all'agente.

In sintesi, la mossa di Perplexity segna un chiaro orientamento verso agenti AI integrati con la postazione di lavoro. Se il Mac mini si consolida come l'hub dell'AI personale, il cambiamento è nello spazio in cui l'intelligenza digitale si inserisce nei nostri flussi quotidiani.