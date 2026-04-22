La catena di cosmetici olandese Rituals ha confermato un significativo data breach che ha compromesso la sicurezza dei dati personali dei suoi clienti. L'incidente, emerso ad aprile 2026, ha sollevato serie preoccupazioni nel settore della sicurezza informatica, coinvolgendo un'ampia platea di utenti in tutta Europa e, in parte, anche negli Stati Uniti.

L'azienda ha rivelato che hacker sono riusciti a effettuare un'"acquisizione non autorizzata" di informazioni sensibili direttamente dai database dei membri. Tra i dati sottratti figurano il nome completo, la data di nascita, il genere, l'indirizzo postale ed email, il numero di telefono, il negozio preferito e il tipo di account associato ai clienti.

È stato, tuttavia, specificato che le password e le informazioni relative ai pagamenti non sono state compromesse durante l'attacco.

Rischi per i clienti e misure preventive

La natura delle informazioni trafugate espone i clienti a potenziali e seri rischi di phishing e furto di identità. Rituals ha prontamente esortato gli utenti a mantenere un'elevata vigilanza, prestando particolare attenzione a qualsiasi comunicazione sospetta che possa giungere loro. L'azienda ha inoltre fornito linee guida dettagliate su come comportarsi per mitigare eventuali pericoli. Una maggiore consapevolezza e cautela rispetto al fenomeno del phishing sono considerate essenziali, dato che i dati personali acquisiti illecitamente possono essere sfruttati per ingannare gli individui e ottenere ulteriori accessi non autorizzati o per scopi fraudolenti.

Indagine interna e collaborazioni con le autorità

Nonostante la gravità dell'evento, Rituals ha mantenuto un profilo prudente nelle comunicazioni pubbliche. L'azienda ha immediatamente avviato un'approfondita indagine interna con l'obiettivo di chiarire le esatte modalità con cui i cybercriminali sono riusciti ad accedere ai database protetti. Ad oggi, non sono state ancora divulgate le cause precise della violazione o dettagli tecnici specifici sul metodo utilizzato dagli aggressori. Gli investigatori stanno lavorando a stretto contatto con le autorità competenti per determinare le vulnerabilità sfruttate e implementare le misure necessarie a prevenire futuri incidenti di simile natura.

Risposte dell'azienda e contesto più ampio

Rituals ha dichiarato di non avere, al momento, evidenze che i dati sottratti siano stati pubblicati o utilizzati in modo improprio. Ciononostante, l'azienda sta monitorando attivamente il dark web per individuare qualsiasi indizio o traccia della violazione, invitando i clienti alla massima prudenza. Per gli utenti preoccupati, è disponibile un meccanismo per richiedere la cancellazione dei propri dati personali: è possibile esercitare il "diritto alla cancellazione dei dati personali" attraverso un modulo dedicato presente sul sito web ufficiale di Rituals.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescenti minacce informatiche che colpiscono i grandi marchi.

Un altro noto brand del settore della moda, Zara, ha recentemente affrontato circostanze simili, mettendo in evidenza la frequente vulnerabilità delle grandi aziende agli attacchi informatici e la necessità di una costante evoluzione delle strategie di difesa.

L'incidente occorso a Rituals rimarca con forza l'urgenza per tutte le aziende di rafforzare significativamente le proprie difese informatiche e, al contempo, di sensibilizzare i propri clienti sui potenziali rischi. La protezione dei dati, infatti, non riguarda esclusivamente gli aspetti tecnologici e infrastrutturali, ma include in modo fondamentale anche l'educazione e la consapevolezza dei consumatori, che rappresentano una linea di difesa cruciale contro le sempre più sofisticate tecniche di social engineering.