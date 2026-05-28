Slate Auto, la startup emergente nel panorama dei veicoli elettrici, ha annunciato l'inizio della raccolta ordini per il suo EV economico a partire dal 24 giugno. Questa mossa segna un momento cruciale per l'azienda, che vanta il sostegno di figure di spicco come Jeff Bezos e Mark Walter, proprietario dei LA Dodgers. L'obiettivo è lanciare sul mercato un veicolo elettrico low-cost e personalizzabile, come anticipato dal titolo originale.

Il modello di veicolo elettrico low-cost

La proposta di Slate Auto si distingue per la sua natura semplice e rivoluzionaria: un veicolo elettrico altamente personalizzabile e low-cost, ideato per attrarre un'ampia fascia di consumatori.

Dopo essere emersa dall'anonimato nell'aprile 2025, la società ha presentato un veicolo versatile, capace di trasformarsi da un camioncino a due posti a un SUV a cinque posti. Inizialmente, Slate Auto aveva promesso un prezzo base inferiore ai 20.000 dollari. Tuttavia, la successiva eliminazione del credito d'imposta federale di 7.500 dollari ha modificato le previsioni, portando il prezzo di partenza stimato a circa 25.000 dollari.

Le sfide del mercato e la nuova leadership

Nonostante l'iniziale e notevole entusiasmo, concretizzatosi in oltre 160.000 prenotazioni con un deposito rimborsabile di 50 dollari, la conversione di queste manifestazioni di interesse in vendite effettive si è rivelata un compito impegnativo.

Per affrontare queste sfide e rafforzare la propria posizione, Slate Auto ha nominato Peter Faricy, ex vicepresidente di Amazon Marketplace, come nuovo CEO a marzo. Questa scelta strategica mira a integrare nell'azienda l'esperienza e il know-how di dirigenti con un solido background nel settore tecnologico e commerciale.

Il significativo supporto finanziario

A riprova della solidità del progetto, Slate Auto ha recentemente concluso un round di finanziamento Series C da 650 milioni di dollari. Questo importante investimento è stato guidato da TWG Global, portando il capitale totale raccolto dall'azienda a circa 1,4 miliardi di dollari. Tali risorse sono fondamentali per lo sviluppo e la distribuzione del veicolo elettrico.

L'azienda ha inoltre pianificato un investimento di circa 400 milioni di dollari per riconvertire un'ex fabbrica di stampa a Warsaw, Indiana, in un moderno impianto di produzione.

La visione di Slate Auto per la mobilità futura

La visione alla base di Slate Auto è chiara: offrire un veicolo elettrico accessibile e funzionale, in grado di rispondere alle esigenze dei consumatori moderni. In un contesto di crescente domanda di soluzioni di trasporto più sostenibili ed economiche, l'approccio di Slate Auto potrebbe rappresentare una svolta nel settore automotive. L'azienda si propone di distinguersi in un mercato spesso dominato da modelli costosi e complessi, puntando su semplicità e funzionalità. Questi elementi potrebbero attrarre un'ampia platea di consumatori desiderosi di contribuire alla transizione verso una mobilità più verde, senza dover affrontare costi proibitivi.