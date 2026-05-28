Nel panorama in continua evoluzione delle intelligenze artificiali, Sesame si afferma con un'innovativa app per iOS che mira a ridefinire l'esperienza delle chatbot. Fondata dai visionari che hanno dato vita a Oculus, l'azienda ha recentemente presentato una versione preliminare dell'applicazione, promettendo di trasformare le interazioni AI in veri e propri dialoghi naturali e personalizzati.

Un nuovo paradigma per le conversazioni AI

Con la sua nuova app, Sesame intende superare le limitazioni dei tradizionali chatbot, come quelli resi popolari da ChatGPT.

L'azienda ha sviluppato un sistema all'avanguardia, capace di bilanciare la rapidità delle risposte con la profondità e l'accuratezza dei contenuti. Questo è reso possibile da metodi avanzati di search and retrieval, che consentono all'AI di accedere a informazioni aggiornate in tempo reale. La tecnologia permette all'agente conversazionale di interagire in modo più simile a un essere umano, integrando nuove informazioni e persino modificando il flusso del discorso in corso d'opera, proprio come farebbe una persona che ricorda un dettaglio cruciale.

Gli agenti conversazionali: personalità e interazioni su misura

L'applicazione introduce quattro agenti conversazionali distinti: Maya, Miles, Simone e Charlie.

Ciascuno di essi è stato progettato con una propria voce, una personalità unica, un punto di vista specifico e una memoria individuale, offrendo così esperienze di interazione personalizzate. In precedenza, Maya e Miles erano disponibili in una versione di anteprima della tecnologia di Sesame, dove avevano già conquistato oltre un milione di utenti nelle prime settimane dal lancio, un dato significativo che ne ha confermato l'efficacia e l'attrattiva.

Funzionalità avanzate e tutela della privacy

L'app di Sesame è arricchita da funzionalità avanzate pensate per migliorare l'esperienza utente. Tra queste spiccano le schede di ricerca visiva, che permettono di visualizzare concetti, e la possibilità di prendere appunti per catturare i punti chiave delle conversazioni.

È inclusa anche una modalità a testo, ideale per le situazioni in cui parlare ad alta voce non è un'opzione. Particolarmente degna di nota è la modalità incognito, che garantisce conversazioni private: in questa modalità, gli agenti possono accedere al contesto delle interazioni precedenti, ma senza salvare nulla nella loro memoria a lungo termine, offrendo un equilibrio tra continuità e privacy.

Oltre l'app: la visione futura di Sesame

Sebbene l'introduzione dell'app per iOS rappresenti un passo fondamentale, il team di Sesame guarda già al futuro con piani ambiziosi. L'azienda prevede il lancio di occhiali intelligenti entro il 2027, con l'obiettivo di espandere ulteriormente le possibilità di interazione assistita dall'AI.

Questi agenti non si limiteranno a conversare: Sesame anticipa che saranno in grado di compiere azioni per conto dell'utente, trasformandoli in veri e propri "agenti" capaci di supportare attivamente le attività quotidiane. Questa evoluzione promette di rendere l'interazione con l'AI ancora più intuitiva ed efficace, eliminando la necessità di comandi precisi e permettendo un flusso di lavoro più naturale.

L'app iOS di Sesame è attualmente disponibile in 39 paesi, e l'esperienza completa è offerta gratuitamente durante la fase di anteprima, sebbene possa esserci una breve lista d'attesa per l'iscrizione. Gli utenti Android dovranno attendere una futura versione preliminare. L'introduzione di Sesame rappresenta un esempio stimolante di come la tecnologia AI possa avvicinarsi al comportamento umano, ponendo le basi per un futuro in cui la comunicazione digitale diventerà significativamente più intuitiva e integrata nelle nostre vite.