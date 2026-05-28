La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avviato il 28 maggio 2026 una valutazione preliminare su circa 114.922 veicoli Rivian R1S e R1T, prodotti tra il 2022 e il 2025. L'indagine riguarda potenziali cedimenti del componente di sospensione posteriore noto come rear toe link. Questa iniziativa nasce da due segnalazioni di proprietari che hanno riportato la separazione del giunto durante la marcia, a seguito di precedenti interventi di manutenzione. Tali incidenti hanno causato sbandamenti e perdite di controllo, culminati in collisioni in condizioni di traffico reale.

In uno degli episodi, il veicolo ha impattato contro una barriera stradale dopo aver attraversato più corsie. Nel secondo caso, l'auto è sbandata finendo su un percorso ciclabile e un marciapiede, provocando ferite lievi al conducente e attivando automaticamente una chiamata d'emergenza tramite un Apple Watch.

L'indagine della NHTSA

L'Office of Defects Investigation della NHTSA valuterà la vulnerabilità del giunto toe link in condizioni di normale utilizzo o dopo interventi di manutenzione. L'agenzia confronterà i due casi segnalati, analizzerà le attuali procedure di riparazione adottate da Rivian ed esaminerà lo stato dei giunti su altri veicoli in circolazione. L'obiettivo è determinare se il problema sia sistemico o circoscritto a veicoli già sottoposti a riparazione.

Essendo una valutazione preliminare, questo è il primo stadio formale di un'indagine federale sulla sicurezza, che potrà evolvere in un'analisi ingegneristica approfondita o concludersi senza ulteriori azioni.

Precedente richiamo e contesto tecnico

Già a gennaio 2026, Rivian aveva emesso un richiamo volontario per 19.641 modelli R1S e R1T che avevano ricevuto un servizio sulla sospensione posteriore. La motivazione era legata a un'errata rimontatura del giunto toe link, eseguita secondo una procedura ormai obsoleta, che poteva compromettere l'assemblaggio e la stabilità del veicolo. Il richiamo ha interessato i veicoli sottoposti a manutenzione tra il 1° aprile 2022 e il 10 marzo 2025. Il rimedio previsto consiste nella sostituzione gratuita del bullone del giunto, applicando la nuova procedura rivista.

La posizione di Rivian e le sfide future

Rivian ha dichiarato che i dati interni indicano un funzionamento conforme del giunto toe link R1, sostenendo che le segnalazioni dei proprietari non implicano un difetto intrinseco del componente. L'azienda ha assicurato piena cooperazione con la NHTSA. Questa indagine giunge in un momento cruciale per Rivian, che si appresta a lanciare l'R2 SUV, un modello destinato a volumi di vendita significativamente più elevati. Contemporaneamente, l'azienda sta espandendo la propria rete di assistenza, con oltre 50 nuovi centri previsti entro la fine del 2027 e un ampliamento della flotta di furgoni per il servizio mobile. La semplificazione del design dell'R2 è stata presentata come una strategia per ridurre i requisiti di manutenzione e minimizzare potenziali errori logistici.

Implicazioni per il marchio

L'indagine della NHTSA rappresenta un fattore significativo per la credibilità di Rivian in un mercato automobilistico altamente competitivo. Un problema che incide sul controllo del veicolo ad alta velocità può avere gravi ripercussioni sulla fiducia dei consumatori e sulla visibilità mediatica, specialmente dopo una serie di richiami che hanno coinvolto altri modelli e componenti. Per la produzione futura, in particolare per l'R2, un monitoraggio rigoroso dei processi di servizio e un controllo qualità stringente saranno essenziali. Il successo di Rivian dipenderà dalla sua capacità di bilanciare l'espansione del servizio con un'ineccepibile rigore tecnico e standard di sicurezza elevati.