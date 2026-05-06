Mancano solo tre giorni per approfittare di un'offerta imperdibile per TechCrunch Disrupt 2026, l'evento di riferimento per il mondo delle startup e degli investitori. Fino all'8 maggio 2026 alle 23:59 PT, acquistando un pass, il secondo dello stesso tipo è disponibile con uno sconto del 50%. Un'occasione unica per chi desidera massimizzare la propria presenza all'appuntamento di ottobre a San Francisco.

L'offerta esclusiva: un pass, un secondo a metà prezzo

La promozione lanciata da TechCrunch consente di ottenere un secondo pass con il 50% di sconto sull'acquisto del primo a prezzo pieno.

Questa offerta "Buy One Get One 50% off" (BOGO) è valida per tutte le tipologie di biglietti: Attendee, Founder, Investor, Non-profit e Expo+. La scadenza è fissata per le 23:59 PT dell'8 maggio, rendendo cruciale agire rapidamente per assicurarsi questo vantaggio economico e strategico.

Perché partecipare in coppia: amplificare visibilità e credibilità

Partecipare a TechCrunch Disrupt 2026 con un partner, un co-founder o un collega significa moltiplicare l'impatto e la copertura dell'evento. La complementarità tra visibilità e credibilità è un motore fondamentale per la crescita di ogni startup. Un secondo partecipante può coprire più sessioni, generare un confronto immediato e amplificare le interazioni, trasformando la semplice presenza in un'opportunità di networking più profonda e proficua.

La ripetizione e la varietà dei contesti, infatti, rafforzano la fiducia e l'impatto di ogni iniziativa.

L'evento, che si terrà al Moscone West di San Francisco dal 13 al 15 ottobre 2026, è strutturato con oltre 250 sessioni pratiche e sei industry stage, tutti progettati per costruire fiducia e credibilità in tempo reale. Portare un partner permette di rinforzare questa credibilità attraverso più conversazioni e interazioni, garantendo una presenza più capillare e incisiva.

I numeri di TechCrunch Disrupt 2026

Disrupt 2026 si preannuncia come un epicentro di innovazione, riunendo oltre 10.000 founder, investitori e leader del settore per tre giorni intensi dedicati a networking, formazione e nuove idee.

Il programma prevede più di 250 sessioni tattiche, breakout e roundtable, oltre a uno spazio Expo che ospiterà più di 300 startup pronte a presentare i loro progetti. Tra le opportunità, spicca anche lo Startup Battlefield 200, una competizione che mette in palio un premio equity-free di 100.000 dollari.

Ultimi giorni per un vantaggio strategico

La promozione BOGO offre un vantaggio strategico che va oltre il semplice risparmio. Permette di ridurre l'attrito economico e di presentarsi all'evento con una prospettiva più ampia e articolata. La scadenza dell'8 maggio alle 23:59 PT è imminente, e superata questa data, l'opportunità di partecipare in due a costi ridotti svanirà. Non è solo una questione di partecipare, ma di impattare e muovere le cose in avanti, rafforzando la propria presenza e le proprie connessioni in un ambiente cruciale per il futuro della tecnologia.