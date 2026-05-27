Thea Energy, una startup all'avanguardia nel settore della fusione nucleare, ha recentemente annunciato di aver completato un round di finanziamento di Serie B, raccogliendo 100 milioni di dollari. Questo significativo investimento, guidato dal U.S. Innovative Technology Fund, è destinato a potenziare la capacità produttiva di magneti dal design esclusivo e ad accelerare la costruzione di Eos, il suo dispositivo dimostrativo. Tale progetto è considerato un passo fondamentale verso la commercializzazione di reattori a fusione efficienti e scalabili.

L'innovazione dei magneti di Thea Energy

Il cuore della tecnologia di Thea Energy risiede nei suoi magneti rettangolari, progettati per adattarsi dinamicamente alle complesse configurazioni del campo magnetico all'interno del reattore. Questi magneti, paragonabili ai pixel di un monitor che, guidati da un software, compongono immagini e testi, offrono una flessibilità senza precedenti. Questo approccio innovativo si distingue dai tradizionali tokamak, consentendo ai reattori di tipo stellarator di mantenere configurazioni di plasma estremamente stabili con un impiego di forza minore. Ciò si traduce in un processo più efficiente e potenzialmente meno costoso, superando le complessità di fabbricazione tipiche degli stellarator tradizionali.

Espansione strategica e obiettivi futuri

Il capitale raccolto sarà impiegato per ampliare la capacità di produzione dei magneti e per avviare la costruzione del sistema di fusione integrato Eos. Un'ulteriore parte dei fondi sarà dedicata all'espansione della forza lavoro, supportando la crescita e lo sviluppo dell'azienda. Brian Berzin, CEO di Thea Energy, ha sottolineato l'importanza della certificazione del progetto preconcettuale da parte del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, definendola una pietra miliare che conferma la validità e il potenziale della tecnologia sviluppata.

Il ruolo cruciale dei magneti e il loro sviluppo

I magneti sono elementi indispensabili nei reattori a fusione, poiché la loro funzione è quella di confinare e comprimere il plasma superriscaldato, creando le condizioni necessarie per la fusione degli atomi e il rilascio di energia.

Sebbene il design iniziale di Thea Energy si basasse su bobine planari, l'evoluzione del progetto ha portato all'integrazione di magneti più grandi per ottimizzare il contenimento del plasma. Tuttavia, la capacità di modificare e controllare la configurazione del campo magnetico tramite software rimane un vantaggio competitivo distintivo, permettendo la costruzione di strutture fisiche più semplici e meno complesse.

Prospettive per l'energia da fusione

Thea Energy ha stabilito obiettivi ambiziosi: prevede di completare il reattore dimostrativo Eos entro il 2030, con l'introduzione di una versione commerciale, denominata Helios, prevista per il 2034. Questa tempistica pone l'azienda in una posizione di diretta competizione con altri attori chiave del settore, come Commonwealth Fusion Systems.

La semplificazione dei processi di fabbricazione dei reattori, unita alla progressiva maturazione della tecnologia dei magneti, ha il potenziale per ridurre significativamente i costi e la complessità, accelerando così l'adozione dell'energia da fusione nucleare come fonte sostenibile e abbondante.

Questo significativo finanziamento non solo rappresenta un traguardo importante per Thea Energy, ma infonde anche nuovo slancio in un settore in rapida evoluzione, promettendo innovazioni rivoluzionarie nel campo dell'energia pulita e contribuendo a plasmare il futuro energetico globale.