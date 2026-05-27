In una mossa strategica per diversificare le entrate oltre la pubblicità, Meta ha lanciato ufficialmente nuovi piani di abbonamento per le sue piattaforme principali: Instagram, Facebook e WhatsApp. L'obiettivo è monetizzare l'esperienza di utenti avanzati, creatori, aziende e appassionati di intelligenza artificiale, attraverso un'offerta di servizi a più livelli.

Abbonamenti "Plus": funzionalità e personalizzazione

Dal 27 maggio 2026, gli utenti globali possono sottoscrivere i piani “Plus”. Instagram Plus e Facebook Plus costano $3,99 al mese ciascuno, mentre WhatsApp Plus è disponibile a $2,99 al mese.

Questi abbonamenti sbloccano funzionalità esclusive come personalizzazione del profilo, super reazioni, approfondimenti sulle storie, temi per le app, suonerie personalizzate, più chat fissate e adesivi premium. Tali piani sono specifici per app e integrano, senza sostituire, Meta Verified, focalizzato su verifica, protezione dall'impersonificazione e supporto.

WhatsApp Plus su iPhone: un'esperienza potenziata

L'implementazione di WhatsApp Plus è iniziata anche su iPhone per alcuni utenti iOS (versione 26.17.74). Il lancio è progressivo e il prezzo in Europa è di 2,49 euro al mese, con possibili variazioni. L'abbonamento non rimuove funzionalità dalla versione gratuita, garantendo l'uso delle caratteristiche principali.

Le novità si concentrano su extra per maggiore personalizzazione e organizzazione: cambio tema (18 colori), 14 nuove icone per l'app. Spiccano pacchetti esclusivi di sticker con effetti animati, visibili anche da non abbonati se condivisi. Il limite di chat fissate aumenta da tre a venti. Vengono introdotte opzioni per applicare impostazioni in blocco alle liste di chat (es. tema o tono comune). L'abbonamento include anche 10 nuovi toni premium per le chiamate (Flutter, Tempo, Ripple, Quest, Drum, Murmur, Flux, Meadow, Bubble e Carnival). La gestione dell'abbonamento mensile con rinnovo automatico avviene tramite App Store per iPhone.

"Meta One": Intelligenza Artificiale e piani professionali

Meta introduce la linea di abbonamenti unificata “Meta One”, con offerte sull'intelligenza artificiale per gli utenti di Meta AI: Meta One Plus ($7,99 al mese) e Meta One Premium ($19,99 al mese). Questi piani offrono capacità computazionale potenziata, modalità di ragionamento più profonde ("thinking mode") e superiori capacità di generazione di video e immagini. I test per questi piani AI inizieranno il prossimo mese in Singapore, Guatemala e Bolivia.

Piani di abbonamento professionali per creatori e aziende sono in fase di sperimentazione in Arabia Saudita, Marocco, Thailandia e Bangladesh. Il piano Meta One Essential ($14,99 al mese) include funzionalità di Meta Verified e un linksheet potenziato.

Il livello superiore, Meta One Advanced ($49,99 al mese), offre posizionamento prioritario nei feed e nelle ricerche di Facebook e Instagram, strumenti di analisi avanzati, pianificazione e notifiche per la moderazione dei contenuti.

Queste iniziative rafforzano l'impegno di Meta a consolidare e diversificare le entrate, costruendo una base di utenti paganti. L'azienda continuerà a espandere ed evolvere i piani Meta One nei prossimi mesi, rafforzando la sua posizione nel panorama tecnologico globale.