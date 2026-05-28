Visa ha annunciato un investimento strategico nella piattaforma di coding AI Replit, con l'obiettivo di esplorare soluzioni che permettano a sviluppatori e agli agenti AI da loro creati di gestire pagamenti direttamente all'interno della piattaforma. Questo passo, reso noto il 28 maggio 2026, mira a definire l'infrastruttura per i cosiddetti pagamenti agentici, dove gli agenti AI possono effettuare transazioni per conto degli utenti. Oltre 1.000 dipendenti Visa utilizzano già Replit per prototipazione e sviluppo interno.

Collaborazione per i Pagamenti AI-Driven

La partnership tra Visa e Replit si concentra sull'integrazione della suite Visa Intelligent Commerce e del Trusted Agent Protocol nella piattaforma di sviluppo. Il Trusted Agent Protocol è cruciale per la sicurezza, consentendo agli agenti AI di identificarsi in modo affidabile e condividere dettagli pertinenti per la verifica dei pagamenti. Al momento, questi progetti sono in fase esplorativa e non è stato annunciato alcun prodotto congiunto.

Replit: Offerta Enterprise Self-Serve

Contemporaneamente all'investimento, Replit ha introdotto il 21 maggio 2026 un'offerta Enterprise self-serve, che consente alle aziende di sottoscrivere piani online fino a 200.000 dollari.

Questa soluzione include compliance avanzata, Single Sign-On (SSO), audit log e controllo degli accessi, con l'obiettivo di ridurre le frizioni e accelerare l'adozione aziendale, come sottolineato dal CEO Amjad Masad.

Visa e l'Ecosistema Agentic Commerce

Visa sta attivamente costruendo un ecosistema per i pagamenti agentici. Il framework Visa Intelligent Commerce abilita gli agenti AI a completare transazioni in modo sicuro, sfruttando tokenizzazione, autenticazione, passkeys e controlli programmabili. Strumenti come Visa Payment Passkeys e Trusted Agent Protocol garantiscono che l'utente mantenga il controllo, potendo intervenire in transazioni critiche. Visa ha inoltre lanciato il programma Agentic Ready in Europa (marzo 2026) e America Latina e Caraibi (aprile 2026), per testare transazioni avviate da agenti in ambienti reali.

L'offerta Intelligent Commerce Connect, annunciata nell'aprile 2026, funge da "on-ramp" agnostico, permettendo ai merchant di accettare pagamenti agentici Visa e non-Visa.

Un Mercato in Rapida Evoluzione

Il settore dei pagamenti agentici sta vedendo una rapida accelerazione con l'ingresso di altri importanti attori. Google sta sviluppando nuovi strumenti per agenti AI nell'e-commerce, basati su Agent Payments Protocol e Universal Commerce Protocol, con il supporto di Visa, Mastercard e altri. Anche Mastercard sta definendo standard e partnership, enfatizzando l'importanza della fiducia per la scalabilità del agentic commerce.

Implicazioni e Prospettive Future

L'integrazione dei pagamenti agentici in piattaforme di sviluppo come Replit apre nuove opportunità per sviluppatori e aziende, consentendo agli agenti intelligenti di completare vendite e servizi autonomamente.

Questa sinergia tra l'infrastruttura di Visa e la comunità di Replit può accelerare l'adozione del paradigma agentic commerce. L'investimento di Visa posiziona l'infrastruttura dei pagamenti agentici dove nascono i progetti futuri, mentre per Replit il supporto di Visa legittima la sua evoluzione in un hub completo per il coding e lo sviluppo di agenti AI. L'ecosistema dei pagamenti agentici, supportato da strumenti come Visa Intelligent Commerce e Trusted Agent Protocol, sta diventando una realtà globale. L'annuncio del 28 maggio 2026 segna un'ulteriore accelerazione in questa direzione, indicando che il futuro dei pagamenti sarà non solo digitale, ma decisamente agentivo.