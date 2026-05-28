La durata del contratto di lease tra Anthropic e SpaceX per l’accesso al supercomputer Colossus è oggetto di dichiarazioni pubbliche divergenti. Da un lato, Elon Musk ha indicato un accordo di sei mesi; dall'altro, il modulo S‑1 depositato presso la SEC documenta pagamenti mensili fino a maggio 2029. Questa incertezza richiede chiarezza, specialmente in vista di un'offerta pubblica iniziale (IPO).

Le affermazioni di Elon Musk: un accordo di 180 giorni

Il 28 maggio 2026, Elon Musk ha precisato su X che SpaceX non si è impegnata a un lease pluriennale di Colossus.

Ha descritto l'accordo come un contratto di soli 180 giorni, con una clausola di cancellazione reciproca a 90 giorni. Musk ha specificato che la richiesta di un termine breve proveniva da SpaceX, evidenziando la necessità di flessibilità operativa per l'azienda data la rapida variazione della domanda di capacità computazionale. Ha dichiarato che, in caso di estrema necessità, SpaceX potrebbe richiedere indietro la capacità.

Il modulo S‑1: un impegno fino a maggio 2029

Il documento ufficiale S‑1 di SpaceX, presentato per l'IPO, descrive un accordo di servizi cloud stipulato il 3 maggio 2026 con Anthropic PBC. La pagina F‑62 attesta che il cliente si è impegnato a versare un canone mensile fino a maggio 2029.

L'accordo prevede la possibilità di interruzione con un preavviso di 90 giorni. Questo impegno finanziario è ribadito nelle pagine F‑96 e ulteriormente specificato, indicando un pagamento di 1,25 miliardi di dollari al mese fino al 2029. La chiarezza del documento contrasta nettamente con le dichiarazioni di Musk.

Contrasto tra comunicazioni e impatto sulla credibilità

La discordanza tra un lease "vincolante fino al 2029" – pur con clausola di cancellazione – e un contratto di sei mesi ha significative implicazioni. Nel contesto di un'IPO, la precisione delle comunicazioni è cruciale per evitare interpretazioni fuorvianti sull'impegno di SpaceX. Una potenziale distorsione materiale nelle informazioni fornite durante la commercializzazione di un titolo può compromettere la credibilità aziendale e le valutazioni degli investitori.

Contesto strategico e operativo di Colossus

La disponibilità di Colossus 1, con circa 300 megawatt di potenza computazionale e oltre 220.000 GPU NVIDIA, rappresenta una mossa strategica per monetizzare le infrastrutture in eccesso. Queste erano state realizzate per supportare Grok, il modello di xAI integrato in SpaceXAI. Questa strategia è stata definita "neocloud", offrendo capacità computazionale in surplus a terzi. Lo scenario è complicato dalla futura disponibilità di Colossus 2; è stato suggerito che la società avesse già trasferito i propri flussi di training sulla nuova infrastruttura, liberando Colossus 1 per l'affitto senza compromettere i propri programmi.

Le sfide per Anthropic

Per Anthropic, l'incertezza sulla durata del lease comporta sfide nella pianificazione.

Un contratto a lungo termine offre stabilità strategica, mentre un lease breve aumenta i rischi operativi e impone piani contingenti rapidi per diversificare l'accesso alla capacità. La precisione nelle formule contrattuali e nelle comunicazioni ufficiali è essenziale per la governance aziendale e l'affidabilità nei rapporti con i mercati. La divergenza tra le dichiarazioni di Musk e quanto registrato nel modulo S‑1 crea ambiguità in un momento cruciale come la fase pre-IPO.