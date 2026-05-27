La startup milanese WeRoad ha siglato un significativo round di finanziamento Series C da 58 milioni di dollari, con Airbnb in veste di principale investitore. Questo capitale porta il totale raccolto dall'azienda a circa 100 milioni di dollari e rappresenta un passo cruciale per la sua ambiziosa espansione nel mercato statunitense, con un lancio iniziale previsto ad Austin. L'operazione sottolinea la crescente attenzione verso modelli di business che valorizzano le interazioni umane reali nel settore dei viaggi.

L'investimento strategico e la visione di mercato

Il sostegno di Airbnb non è solo finanziario, ma riflette una visione condivisa sul futuro del turismo: le piattaforme di viaggio sono sempre più percepite come strumenti per facilitare connessioni sociali autentiche, ben oltre la mera prenotazione. In un contesto dove la solitudine, in particolare tra le generazioni più giovani, è diventata una preoccupazione sociale, WeRoad si inserisce con forza nella cosiddetta “IRL economy” (In Real Life economy). L'obiettivo è monetizzare l'interazione offline, offrendo viaggi che si trasformano in vere e proprie opportunità per costruire legami duraturi e combattere l'isolamento.

Il modello WeRoad: viaggi e connessioni

WeRoad è stata fondata dai suoi ideatori – Paolo De Nadai, Fabio Bin ed Erika De Santi – con l'obiettivo di rivoluzionare il concetto di viaggio di gruppo. Il loro modello si discosta dalle tradizionali aggregazioni eterogenee, puntando invece sulla creazione di gruppi basati su interessi e affinità condivise, pensati prevalentemente per Millennials e Gen Z. I viaggi sono strutturati attorno a tematiche specifiche o stili di avventura. Un elemento distintivo è l'invito ai partecipanti a unirsi a un gruppo WhatsApp prima della partenza, un'iniziativa volta a facilitare la conoscenza reciproca e a rafforzare i legami tra i futuri compagni di viaggio ancor prima dell'incontro fisico.

Crescita e successi finanziari

La traiettoria di WeRoad è stata caratterizzata da una crescita esponenziale sin dal suo lancio. Nel solo 2025, l'azienda ha raggiunto un fatturato di 130 milioni di euro, segnando un incremento del 30% rispetto all'anno precedente e coinvolgendo oltre 100.000 viaggiatori. Dalla sua fondazione nel 2017, la piattaforma ha permesso a più di 300.000 persone di esplorare il mondo attraverso oltre 1.000 itinerari globali, consolidando la sua posizione di leader nel settore dei viaggi di gruppo.

WeMeet: il ponte per l'espansione USA

A rafforzare la strategia di ingresso nel mercato americano, WeRoad ha sviluppato WeMeet, un'applicazione dedicata all'organizzazione di eventi locali in presenza.

Questa piattaforma facilita incontri offline – da cene a escursioni, da sessioni di yoga a serate di giochi – e ha già registrato un notevole successo con oltre 150.000 download e circa 50.000 partecipanti a eventi in 35 città nell'ultimo anno. WeMeet si configura come un pilastro fondamentale per l'espansione negli Stati Uniti, dove sarà impiegata per reclutare i futuri group leader e per stringere partnership comunitarie, iniziando proprio dalla città di Austin.

L'intera strategia di espansione riflette non solo una crescente domanda di esperienze di viaggio in Europa, ma anche una chiara visione di crescita a livello globale, trainata dalla popolarità del distintivo modello di WeRoad. Con un approccio strategico ben definito e un solido supporto finanziario, l'azienda si posiziona in modo ottimale per consolidare la sua presenza nel competitivo mercato statunitense e proseguire la sua affermazione internazionale.