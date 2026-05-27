Il calciomercato estivo sta per entrare nel vivo e nelle ultime ore diverse big di Serie A avrebbero intensificato i propri movimenti. Una delle notizie più rilevanti riguarderebbe la Roma, che starebbe pensando a Randal Kolo Muani.

L’attaccante francese rientrerà al PSG dopo il prestito poco fortunato al Tottenham, ma il suo futuro sembrerebbe ancora lontano dalla capitale parigina. Il club francese sarebbe disposto a lasciarlo partire per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, una valutazione importante ma non proibitiva per un calciatore del suo calibro.

Un eventuale inserimento della Roma potrebbe però rappresentare un problema concreto per la Juventus, da tempo sulle tracce del centravanti transalpino. I bianconeri infatti seguono Kolo Muani ormai da mesi e vedrebbero nel francese un profilo ideale per rifondare il reparto offensivo dopo il probabile addio di Dusan Vlahovic.

Inter e Milan, lavori in corso

Anche l’Inter continua a muoversi sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il ruolo del secondo portiere. La dirigenza nerazzurra starebbe cercando un elemento esperto da affiancare a Martinez e nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di Ivan Provedel.

L’estremo difensore della Lazio rappresenterebbe un profilo gradito per affidabilità ed esperienza, ma molto dipenderà anche dalla situazione allenatore in casa biancoceleste.

Con la risoluzione ufficiale di Maurizio Sarri, il favorito per raccoglierne l’eredità sembrerebbe essere Gennaro Gattuso e il nuovo tecnico potrebbe incidere anche sulle scelte di mercato del club capitolino.

Sponda Milan invece, dopo la rivoluzione societaria voluta da Gerry Cardinale, uno dei pochi punti fermi rimasti resta Zlatan Ibrahimovic. L’ex attaccante svedese starebbe lavorando intensamente per convincere Luka Modric a proseguire la propria avventura in rossonero. Un compito non semplice, vista la scadenza del contratto del croato il prossimo 30 giugno.

Napoli forte su Khalaili

Nel frattempo anche il Napoli si starebbe muovendo con decisione. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe infatti trovato l’accordo con l’entourage di Anan Khalaili, talentuoso esterno israeliano classe 2004.

Per chiudere definitivamente l’operazione mancherebbe ora solamente l’intesa con l’Union SG, club belga che valuterebbe il proprio gioiello circa 15 milioni di euro. Una cifra significativa ma considerata accessibile dalla dirigenza partenopea, pronta a investire su un profilo giovane e di prospettiva.