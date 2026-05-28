Il futuro dei mercati finanziari globali si estende all'inferenza dell'intelligenza artificiale. Lo Shanghai Futures Exchange (SHFE) progetta contratti futures sui "token AI", unità informative minime dei modelli di grandi dimensioni (LLM). Questa iniziativa è spinta dalla competizione strategica con gli Stati Uniti, dove CME Group e Intercontinental Exchange (ICE) sviluppano futures basati sulla potenza di calcolo (GPU) per coprire i costi dell'AI. I token diventano il "combustibile digitale" dell'inferenza, mentre la potenza di calcolo fisica si trasforma in materia prima finanziaria.

Mercati AI: progetti, competizione e sfide

Lo SHFE è nelle fasi iniziali di progettazione di futures sui token AI, studio preliminare volto a offrire a imprese e investitori strumenti per coprirsi dalle oscillazioni dei costi AI. Negli Stati Uniti, CME Group sviluppa futures legati all'affitto di capacità computazionale GPU, per gestire la volatilità dei costi d'affitto delle GPU, essenziali per l'infrastruttura AI. Per la Cina, i token AI sono «materie prime digitali» con domanda esplosa (oltre 140 trilioni entro marzo 2026). Il lancio di futures è cruciale nella competizione tecnologica con gli Stati Uniti, poiché il dominio dell'AI è determinante per il controllo globale. La finanziarizzazione dell'AI ha solide basi teoriche: uno studio propone un modello completo di futures sui token AI (Standard Inference Token - SIT), indicando una significativa riduzione della volatilità dei costi computazionali.

I progetti sono ancora embrionali: non è chiaro quando lo SHFE richiederà l'autorizzazione normativa, né se gli indici di calcolo attuali possano fungere da benchmark. La frammentazione del mercato rappresenta un ostacolo. L'adozione di prodotti derivati su compute e token potrebbe portare a due modelli finanziari potenzialmente non interoperabili – uno basato su token AI e l'altro su potenza GPU – su due sponde geoeconomiche distinte.

Questo nuovo capitolo dei mercati finanziari tecnologici, tra commodity digitali e infrastrutture computazionali, solleva importanti sfide regolamentari e geopolitiche. Sarà fondamentale osservare come si evolveranno benchmark, regole di mercato e standard normativi prima che queste nuove classi di asset diventino operative.