Alla WWDC 2026, Apple ha annunciato aggiornamenti per il design Liquid Glass, controverso sin dalla sua introduzione. Le novità puntano a migliorarne la leggibilità e la personalizzazione, lasciando agli utenti la libertà di scelta.

Controllo della Trasparenza

Un nuovo slider permette di regolare l'opacità di Liquid Glass, da ultra-trasparente a completamente opaco. Risponde al feedback, bilanciando estetica e usabilità per una chiarezza visiva ottimale.

Miglioramenti alla Leggibilità

Apple ha modificato le fondamenta di Liquid Glass per aumentare la separazione tra i pannelli, diffondendo contenuti complessi sullo sfondo.

Ciò crea maggiore profondità e riduce l'affaticamento visivo. Su macOS, le sidebar ridisegnate si estendono fino al bordo, con effetti di rifrazione continui e icone che mantengono il colore originale, risolvendo lamentele.

Coerenza Estetica e Icone

Il design delle icone delle app su iOS e macOS è stato evoluto. Le nuove icone integrano elementi di Liquid Glass nell'artwork, promuovendo un'estetica più raffinata e coesa, armonizzando l'esperienza tra app e sistema.

Approccio Iterativo e Scelta Utente

Apple ha chiarito che le modifiche non saranno imposte: «Poiché le preferenze variano, stiamo aggiungendo un nuovo slider e impostazioni per regolare Liquid Glass, da ultra trasparente a completamente colorato».

Questo riflette un approccio iterativo basato sul feedback utenti dal 2025.

Un Percorso di Raffinamento

Introdotto nel giugno 2025, Liquid Glass ha ricevuto critiche per leggibilità e contrasto. Gli aggiornamenti WWDC 2026 mirano a correggere tali criticità, preservando l'identità visiva ma potenziando l'usabilità. Slider, revisione sidebar e icone adattate sono passi concreti verso coerenza e funzionalità, mitigando effetti distorsivi su macOS.

In sintesi, Apple non abbandona Liquid Glass, ma lo evolve. Questa iterazione introduce strumenti di controllo, miglioramenti visivi e coerenza grafica, configurandosi come una risposta alle critiche e un riallineamento tra ambizione estetica e praticità d'uso.