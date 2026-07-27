Il mercato dei difensori continua a movimentare le strategie delle principali società di Serie A, con nuovi intrecci tra club italiani e stranieri. Il Como avrebbe cambiato obiettivo dopo le difficoltà riscontrate nella trattativa con il Chelsea per Trevoh Chalobah, puntando su John Lucumi, centrale del Bologna da tempo seguito anche dalla Juventus. L'Inter, invece, lavora su più fronti per completare il reparto arretrato, mentre il Napoli deve fare i conti con il possibile addio di Kevin De Bruyne, finito nel mirino del Galatasaray.

Como su Lucumi dopo lo stop per Chalobah: Juventus ancora in corsa

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dal giornalista Fabrizio Romano, il Como avrebbe improvvisamente cambiato strategia per il proprio reparto difensivo. Le difficoltà incontrate nella trattativa con il Chelsea per Trevoh Chalobah, valutato ancora circa 35 milioni di euro, avrebbero spinto la società lombarda a virare su John Lucumi, stopper colombiano del Bologna considerato in uscita dal club emiliano.

Il centrale sudamericano rappresenterebbe un'alternativa più accessibile dal punto di vista economico: il suo cartellino, infatti, potrebbe essere acquistato per una cifra vicina ai 22 milioni di euro più bonus.

Una situazione che, se confermata, rappresenterebbe una brutta notizia per la Juventus, da settimane sulle tracce del difensore rossoblù e intenzionata a inserirlo nella propria rosa per rinforzare il reparto arretrato.

La trattativa, però, non sarebbe ancora chiusa. I bianconeri godrebbero infatti della volontà del giocatore, che avrebbe manifestato una preferenza per un trasferimento a Torino. Un elemento che potrebbe pesare nelle prossime settimane e che lascia ancora aperta la porta a un possibile inserimento decisivo della Juventus, nonostante il pressing del Como.

Inter, Stones non esclude Romero, Napoli, il Galatasaray tenta De Bruyne

Nel frattempo, l'Inter continua a lavorare per regalare a Cristian Chivu nuovi elementi in difesa.

La dirigenza nerazzurra ha chiuso la trattativa per Jone Stones, mettendo sul tavolo un contratto biennale per il centrale ex Manchester City. Un'opportunità che testimonia l'ambizione dell'Inter, alla ricerca di esperienza e qualità per il proprio reparto arretrato. L'arrivo di Stones, però, non dovrebbe modificare la strategia principale dell'Inter sul mercato. La priorità resterebbe infatti l'acquisto di Cristian Romero dal Tottenham, considerato il rinforzo ideale per completare una difesa profondamente rinnovata dopo diverse partenze.

Infine attenzione alla situazione in casa Napoli, dove potrebbe aprirsi uno scenario inatteso per Kevin De Bruyne. Secondo le ultime indiscrezioni, il Galatasaray avrebbe preso contatti con il centrocampista belga e sarebbe pronto a offrirgli un contratto biennale con un ingaggio molto alto per convincerlo a lasciare la Serie A.

Una possibile operazione che non dovrebbe incontrare particolari ostacoli da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, disposto a valutare la cessione del giocatore anche per alleggerire il monte stipendi.