L'era dell'intelligenza artificiale sta ridefinendo il panorama tecnologico, ma porta con sé una sfida imprevista e globale, sintetizzata dal termine RAMageddon. Si tratta di una corsa frenetica e insaziabile alla memoria DRAM e NAND da parte dei data center dedicati all'AI, che sta prosciugando le risorse destinate alla produzione di dispositivi consumer e innescando un'esplosione dei prezzi a livello mondiale. In questo scenario critico, anche Apple, che finora ha potuto contare su scorte accumulate, si trova ora ad affrontare una situazione delicata.

Il monito di Tim Cook: costi inevitabili

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha lanciato un chiaro avvertimento: i rincari sui chip di memoria e storage sono ormai «inevitabili». Questa pressione sui costi potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi per i principali dispositivi dell'azienda, inclusi iPhone, iPad, Mac e Vision Pro. Cook ha evidenziato che i costi della memoria sono aumentati fino a quattro volte rispetto all'anno precedente e ha descritto la situazione come «non sostenibile», segnalando che le scorte che hanno finora protetto i consumatori si stanno rapidamente esaurendo. Ha inoltre avvertito che, a partire dal trimestre in corso, questi costi crescenti potrebbero avere un «impatto crescente» sul business di Apple.

iPhone e Mac nel mirino degli aumenti

Tra i prodotti più esposti a potenziali rincari figura l'iPhone 17 Pro. Per mantenere gli attuali margini di profitto, si stima che Apple dovrebbe aggiungere circa 270 dollari al prezzo di listino di questo modello, che attualmente parte da 1.099 dollari. Questo rappresenterebbe un incremento significativo, ben al di là delle normali fluttuazioni di mercato. Anche la serie Mac è fortemente interessata da questa dinamica. Modelli professionali come il Mac mini e il Mac Studio stanno già subendo difficoltà di approvvigionamento, con ritardi stimati di diversi mesi, a causa della forte domanda legata alle applicazioni di intelligenza artificiale. L'aumento dei prezzi della memoria e degli SSD ha spinto Apple a preferire la sospensione di modelli a basso margine, piuttosto che venderli in perdita o ridurne le specifiche tecniche.

Una crisi globale alimentata dall'AI

Le tensioni sui prezzi non sono un problema isolato di Apple, ma riflettono una crisi globale. I data center dedicati all'intelligenza artificiale sono destinati ad assorbire circa il 70% della produzione globale di DRAM entro il 2026. Questa domanda massiccia sta provocando un aumento dei prezzi dei chip di memoria che varia tra il 50% e il 70%, con alcune stime che arrivano fino all'80-90%. Le ripercussioni di questo fenomeno si estendono a un'ampia gamma di prodotti tecnologici, inclusi PC, smartphone, televisori e persino automobili, preannunciando un impatto diffuso sui consumatori finali.

Strategie di Apple e prospettive future

Per contrastare questa pressione sui costi, Apple sta valutando diverse contromisure.

Tra queste, l'ottimizzazione dei design dei prodotti, l'espansione della rete di fornitori e un parziale assorbimento dei costi. Alcuni analisti suggeriscono l'adozione di una strategia ibrida: concentrare gli aumenti di prezzo solo su alcuni modelli di punta, proteggendo al contempo i dispositivi entry-level, anche grazie ai ricavi derivanti dai servizi. Il contesto attuale rende chiaro che l'aumento dei prezzi Apple non è una mossa speculativa, bensì una risposta quasi obbligata a una pressione insostenibile di costi che stanno crescendo in modo drammatico. Il rischio concreto è che gli utenti si trovino di fronte a una nuova normalità, dove prestazioni AI più robuste e integrate nei dispositivi avranno un costo maggiore.

La gestione di questa crisi del memory pricing sarà una sfida cruciale per Apple, che dovrà bilanciare l'appetibilità dei prodotti con la necessità di mantenere i margini. La stagione autunnale, con il lancio della nuova generazione di iPhone, rappresenterà un banco di prova fondamentale per misurare l'efficacia delle contromisure adottate dall'azienda.