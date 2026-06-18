Le prossime settimane si preannunciano decisive per delineare molte delle strategie di mercato dei principali club italiani. La Juventus, ad esempio, riflette sul futuro di Fabio Miretti, il Milan ha riscattato ufficialmente Camarda dal Lecce, mentre la Roma sembra pronta ad alzare sensibilmente il livello dei propri investimenti per consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa all’altezza delle aspettative. Sullo sfondo resta inoltre da monitorare la situazione di Federico Chiesa, il cui nome è tornato improvvisamente a circolare nel panorama della Serie A.

Miretti piace a Bologna e Fiorentina, Camarda torna in rossonero

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Di Natale, sarebbero confermati i primi contatti per Fabio Miretti. Nelle scorse ore sia il Bologna sia la Fiorentina avrebbero chiesto informazioni sul giovane centrocampista della Juventus, considerato uno dei profili più interessanti tra quelli potenzialmente in uscita dal club bianconero. La valutazione del classe 2003 si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, cifra che entrambe le società starebbero analizzando prima di decidere se approfondire i discorsi con la dirigenza torinese.

Nel frattempo il Milan ha ufficializzato una mossa che per alcuni versi era scontata. Il club rossonero ha infatti esercitato la clausola di recompra da 4 milioni di euro per Francesco Camarda, riportando a Milanello il giovane attaccante appena ventiquattro ore dopo aver incassato i 3 milioni di euro che il Lecce aveva investito per lui.

Una scelta che conferma quanto la società continui a credere nel potenziale del centravanti classe 2008, ritenuto uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano.

La Roma prepara un mercato ambizioso, mentre Chiesa torna al centro delle voci

A Roma cresce invece l’entusiasmo per un’estate che potrebbe regalare colpi importanti. A confermarlo è stato il giornalista della Gazzetta dello Sport Francesco Balzani, intervenuto durante la trasmissione “Te la do io Tokyo”. Secondo il cronista, alla nuova guida tecnica sarebbe stato garantito un margine operativo molto più ampio a partire dal mese di luglio, con la possibilità di intervenire sul mercato con decisione. Dopo il nome di Greenwood, l’aspettativa sarebbe quella di vedere arrivare un altro giocatore di livello simile per il reparto offensivo, oltre a un terzino di alto profilo capace di aumentare la qualità della rosa.

Sempre nella Capitale, da Rete Sport è emersa un’altra indiscrezione destinata a far rumore. L’ex centrocampista Angelo Di Livio ha infatti rivelato che l’Atalanta starebbe seguendo con attenzione Federico Chiesa. Una voce che assume particolare rilevanza considerando il rapporto di amicizia che lega Di Livio alla famiglia dell’esterno offensivo oggi al Liverpool. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma l’interesse del club bergamasco potrebbe rappresentare uno scenario da monitorare con attenzione nelle prossime settimane di mercato.