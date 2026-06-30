Base44, piattaforma di vibe coding per la creazione di applicazioni AI, ha lanciato il proprio modello AI proprietario, Base1. Questa mossa strategica mira a rafforzare la competitività e ottimizzare i costi d'inferenza. L'iniziativa segue l'acquisizione da parte di Wix nel 2025 per 80 milioni di dollari e un successo notevole: 100 milioni di dollari di entrate ricorrenti annue in un solo anno.

Difendibilità e ottimizzazione costi nel mercato AI

Nel settore delle startup AI, lo sviluppo di modelli proprietari è cruciale per una difendibilità a lungo termine, riducendo la dipendenza da terze parti.

Maor Shlomo, fondatore di Base44, evidenzia come possedere e addestrare il proprio modello permetta ottimizzazioni in latenza, costi ed efficienza, differenziando Base44 da concorrenti come Lovable, che si affida a modelli esterni. La scelta proprietaria offre controllo sull'infrastruttura e risponde all'importanza crescente dei costi di inferenza. Jonathan Userovici di Headline sottolinea come la pressione sui costi stia guidando un cambiamento richiesto dai clienti aziendali, che cercano un ritorno sull'investimento. Un'infrastruttura capace di selezionare modelli idonei è fondamentale per contenere i costi e mantenere prestazioni elevate.

Integrazione verticale e prospettive future di Base44

Maor Shlomo è convinto che l'ingente sforzo ingegneristico per Base1 consoliderà il posizionamento di Base44 come l'unica applicazione di vibe coding completamente integrata verticalmente. L'azienda prevede che la proprietà diretta del modello garantirà un controllo più efficace sulla spesa per calcolo e inferenza, migliorando il profilo di margine strutturale. Questa iniziativa è rilevante dato che la società madre ha annunciato un taglio del 20% della forza lavoro, mentre Base44 continua a registrare crescita nel personale. L'introduzione di Base1 non solo rafforza la gestione dei costi infrastrutturali, ma apre anche nuove opportunità per la personalizzazione e l'adattamento alle esigenze degli utenti, confermando un vantaggio strategico nel dinamico settore delle startup AI.