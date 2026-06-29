A partire dal 29 giugno 2026, la funzionalità di generazione di immagini personalizzate tramite l'app Gemini di Google è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti idonei negli Stati Uniti. Questa capacità, alimentata dal modello Nano Banana e integrata nella funzione Personal Intelligence, era in precedenza esclusiva per gli abbonati ai piani Plus, Pro o Ultra. L'iniziativa segna un passo importante nella democratizzazione delle avanzate capacità creative dell'intelligenza artificiale di Google.

La Personal Intelligence e il modello Nano Banana

La personalizzazione delle immagini in Gemini sfrutta i dati provenienti dai servizi Google a cui l'utente è connesso, come Gmail, Google Foto, YouTube e la Ricerca. Questo permette all'AI di comprendere i gusti e le preferenze individuali senza che l'utente debba specificarli esplicitamente nei prompt. Ad esempio, una richiesta generica come “Crea un’illustrazione di me e le mie cose preferite” può essere interpretata da Gemini per generare immagini contestualmente rilevanti e personalizzate.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità per Gemini di prelevare direttamente immagini personali dagli album di Google Foto, eliminando la necessità di caricamenti manuali e offrendo un'esperienza utente più fluida e immediata.

Disponibilità e controllo per gli utenti

Sebbene la funzione fosse già stata resa disponibile a tutti gli utenti statunitensi a partire da marzo 2026, l'accesso gratuito rappresenta una novità significativa. Successivamente, Google ha esteso questa funzionalità anche ai mercati di India e Giappone.

La Personal Intelligence è un'opzione che richiede l'attivazione manuale da parte dell'utente (opt-in). Una volta abilitata, viene applicata di default a ogni prompt, ma gli utenti mantengono il pieno controllo e possono disattivarla in qualsiasi momento tramite un apposito interruttore presente nel menu Strumenti dell'app Gemini.

Strategia di Google e l'evoluzione di Gemini

Rendendo gratuita la generazione di immagini personalizzate, Google mira ad ampliare significativamente la base di utenti di Gemini, incentivando l'adozione della sua AI visiva.

Questa mossa strategica può fungere da potente volano virale, spingendo gli utenti a creare e condividere contenuti unici, rafforzando così la fidelizzazione al servizio.

Questo recente aggiornamento si inserisce in un più ampio contesto di evoluzione per l'app Gemini. Solo nel mese precedente, Google aveva già introdotto diverse novità, tra cui:

il "Daily Brief", un riepilogo personalizzato per la giornata;

una interfaccia utente rinnovata, caratterizzata da un design "Neural Expressive";

l'accesso al modello video AI Gemini Omni ;

; l'agente AI personale Gemini Spark.

Questi sviluppi evidenziano la trasformazione di Gemini da semplice chatbot a una piattaforma di intelligenza artificiale multimodale, sempre più integrata nella vita digitale quotidiana degli utenti.

Nel 2026, Gemini ha superato i 750 milioni di utenti attivi mensili, consolidando la sua posizione di rilievo nel panorama globale dell'AI. L'accesso gratuito a capacità precedentemente premium come Nano Banana potrebbe accelerare ulteriormente l'adozione di Gemini anche in altri mercati internazionali, seguendo la scia dell'espansione già avvenuta in India e Giappone.

Nell'attuale scenario competitivo delle AI visive, dove l'esperienza utente e la qualità delle immagini generate sono fattori decisivi, l'approccio di Google privilegia la diffusione rapida delle sue tecnologie creative, rendendole accessibili, personali e profondamente integrate nell'ecosistema di servizi che milioni di persone utilizzano ogni giorno.