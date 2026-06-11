Bluesky, la rete sociale decentralizzata alternativa a X e basata sul protocollo AT, ha introdotto le chat di gruppo. Annunciata l'11 giugno 2026, questa novità segna un'importante evoluzione, orientando l'azienda verso funzionalità che promuovono il senso di comunità e l'interazione mirata tra gli utenti. L'obiettivo: favorire conversazioni più profonde e coese.

Chat di gruppo: conversazioni private

Il lancio delle group chat consente a più utenti di partecipare a conversazioni private, evolvendo le precedenti messaggistiche dirette (DM) uno-a-uno.

La piattaforma mira a rafforzare l'attenzione degli utenti con strumenti più sociali, rispondendo alla competizione con X (ex Twitter) e consolidando i legami interni.

Community in stile Reddit: un nuovo ecosistema

Parallelamente, Bluesky ha confermato l'arrivo delle community in stile Reddit entro la fine del 2026. Ogni community avrà un proprio "handle" con URL dedicato (es. community-name.bsky.social) e una pagina di destinazione personalizzata. I gestori potranno arricchire la sezione principale con app e strumenti integrati nel framework dell'AT Protocol, promuovendo esperienze modulari e dedicate a specifici interessi.

Da piazza pubblica a spazio coeso

Bluesky si presentava come una piazza pubblica decentralizzata, con conversazioni aperte a tutti.

Con l'introduzione delle chat di gruppo e l'arrivo delle community, la piattaforma opera un netto cambio di rotta, virando verso uno spazio più segmentato e coeso. Questo approccio risponde alla domanda di conversazioni meno dispersive e più focalizzate, generando più valore per gli utenti.

Confronto e vantaggio dell'AT Protocol

Mentre X e Threads hanno integrato chat collettive e community, Bluesky si distingue per il suo impianto tecnico più aperto, basato sull'AT Protocol. Questa architettura consente di modellare esperienze altamente personalizzate e interoperabili con altre applicazioni decentralizzate, offrendo un vantaggio in flessibilità e innovazione.

Impatto sull'esperienza utente e identità collettiva

La strategia di Bluesky è orientata a valorizzare l'identità collettiva digitale, permettendo agli utenti con interessi affini di connettersi in ambienti dedicati. Le group chat facilitano interazioni immediate e circoscritte, mentre le community offrono un ambiente più strutturato e accessibile via web. Questo duplice approccio stimola l'adozione da parte di comunità tematiche, team di progetto o gruppi di interesse.

L'integrazione di strumenti personalizzati per i gestori delle community apre scenari evoluti, dalle app integrate a flussi e feed autonomi. Si rafforza così il modello decentralizzato: l'utente non solo sceglie cosa visualizzare, ma anche come partecipare attivamente, contribuendo alla creazione di micro-ecosistemi conversazionali, per un'esperienza più ricca e personalizzabile.

Bluesky: piattaforma modulare per l'engagement

In sintesi, Bluesky si sta evolvendo da semplice alternativa a X a una piattaforma modulare, focalizzata sulle interazioni sociali profonde e sulla costruzione di comunità tematizzate. L'ambizione è aumentare l'engagement; queste funzioni rappresentano un passo decisivo verso un'esperienza più significativa, meno dispersiva e centrata sulle esigenze individuali e collettive.