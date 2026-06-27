La startup Corgi, operante nell'insurance tech e sostenuta da Y Combinator, è finita al centro di una controversia. Papermark, sviluppatore di software open source per data room, ha accusato Corgi di aver copiato il proprio prodotto per il lancio di Dataroom, una nuova piattaforma per la condivisione sicura di documenti.

Le accuse di Papermark e la replica di Corgi

La polemica è scoppiata quando Marc Seitz, co-fondatore di Papermark, ha pubblicato su X screenshot che mostravano Dataroom di Corgi utilizzare la stessa terminologia e funzionalità del software di Papermark, "parola per parola".

Seitz ha parlato di violazione di copyright e licenza, definendo l'azione una "frode". Corgi ha negato ogni accusa, affermando: "Nessun codice è stato utilizzato da Papermark." Il CEO Nico Laqua ha presentato prove della diversità del codice, pur ammettendo che il "vibe-coding" – l'ispirazione estetica e funzionale da prodotti esistenti – ha portato a caratteristiche replicate. "Avremmo dovuto puntare di più sul nostro linguaggio e sulle nostre scelte visive", ha dichiarato. Un portavoce ha confermato l'immediato aggiornamento delle funzionalità contestate, legate a elementi visivi su due pagine di impostazioni periferiche.

Il dibattito sul "vibe-coding"

Il caso solleva interrogativi cruciali sul "vibe-coding" e sul confine tra ispirazione e plagio.

Legalmente, solo la copia del codice è rilevante, ma l'imitazione del "look, feel e ogni funzione" di un prodotto, senza replicarne il codice, apre un dibattito etico. Questo scenario, come spiegato da Dan Barrett di OpenProse, evidenzia come le attuali leggi sulla proprietà intellettuale possano non essere adatte al mondo digitale. A differenza di PearAI, altra startup di Y Combinator che ha ammesso di aver clonato un progetto open source, Corgi nega il furto di codice, posizionando la questione in un'area moralmente ambigua ma legalmente distinta.

Dataroom: la nuova offerta e le sfide reputazionali

Nonostante le polemiche, Corgi ha lanciato Dataroom, una piattaforma "all-in-one" per la condivisione e l'analisi di documenti, integrando condivisione sicura, firme elettroniche, sale dati virtuali e analisi dell'engagement.

Sviluppata inizialmente per esigenze interne, la sua efficacia ha portato alla disponibilità pubblica. Corgi la presenta come parte della sua filosofia di semplificazione dei processi operativi, riducendo la frammentazione dei fornitori. La controversia su Dataroom si aggiunge a una reputazione di litigiosità della startup, che ha già citato in giudizio ex dipendenti. Il CEO Nico Laqua è stato criticato per i suoi commenti sulla necessità di lavorare sette giorni su sette. Nonostante ciò, Corgi continua ad attrarre ingenti capitali, avendo raccolto 106 milioni di dollari in un round che ha portato la sua valutazione a 2.6 miliardi di dollari. L'azienda sta cercando di mitigare i danni reputazionali, inviando lettere di diffida a Marc Seitz e ad altri commentatori.