La Federal Trade Commission (FTC) ha concesso l’approvazione anticipata, nota come “early termination”, per l’acquisizione di Mesh Optical Technologies da parte di Elon Musk il 25 giugno 2026. La transazione è stata resa pubblica il giorno seguente, venerdì 26 giugno 2026.

Una startup dall'ombra alla ribalta

Mesh Optical Technologies è una giovane impresa fondata nel 2025 da tre ex ingegneri di SpaceX: Travis Brashears, Cameron Ramos e Serena Grown-Haeberli. Questi professionisti sono noti per aver sviluppato i collegamenti ottici tra i satelliti Starlink.

L’azienda è emersa ufficialmente a febbraio 2026, annunciando un round Serie A da 50 milioni di dollari guidato da Thrive Capital, con la partecipazione di Also Capital e Banner VC.

Alpha C1: il fulcro tecnologico dell'operazione

Il valore di Mesh si fonda sulla tecnologia dell’Alpha C1, un transceiver ottico capace di convertire segnali elettrici in impulsi luminosi a una velocità record di 1,6 Tbps, riducendo significativamente latenza e consumo energetico nelle comunicazioni tra data center. Il dispositivo utilizza tecniche avanzate, come il flip chip die bonding, per garantire compattezza ed efficienza termica, rispondendo così alle esigenze crescenti delle infrastrutture di intelligenza artificiale (AI).

La strategia di Musk per l'infrastruttura AI

L’integrazione di Mesh si inserisce in una strategia più ampia che vede SpaceX e le aziende collegate, inclusa xAI con il cluster Colossus, puntare sull’autonomia della catena di valore hardware per l'AI. Accelerare il networking ottico significa eliminare colli di bottiglia nella comunicazione tra GPU durante l’addestramento di modelli di deep learning, un limite sempre più evidente nelle moderne infrastrutture.

Regolatori e implicazioni competitive

La FTC ha valutato che l’acquisizione non rappresenta una minaccia competitiva rilevante. Questo è probabilmente dovuto al fatto che Mesh è ancora una realtà emergente, priva di quote di mercato consolidate.

Il carattere di “acqui-hire”, focalizzato sull'acquisizione di talenti e proprietà intellettuale, ha reso l'operazione meno rischiosa agli occhi dei regolatori.

Il contesto strategico dell'acquisizione

Il via libera della FTC giunge poche settimane dopo l’IPO di SpaceX, un evento che ha segnato un traguardo storico. In questo scenario, il possesso di una tecnologia chiave come l'Alpha C1 garantisce vantaggi operativi e competitivi, in particolare per attività mission-critical come Starlink, l'intelligenza artificiale distribuita e le future infrastrutture di compute in orbita, concetti che rientrano nella visione di Musk, come il progetto “Starmind”.

Dal punto di vista del mercato, l’investimento di 50 milioni di dollari in una tecnologia meno visibile ma strategicamente essenziale segnala un cambio di paradigma: l'attenzione si sposta non solo sui chip o sugli acceleratori, ma anche sulla connettività ottica che li interconnette.

Complessivamente, l’acquisizione di Mesh da parte di Musk rappresenta un passo cruciale verso l’integrazione verticale nella filiera hardware per AI e space computing. Se il potenziale dell'Alpha C1 sarà trasformato in produzione su larga scala, questa mossa potrà generare vantaggi significativi in termini di efficienza, velocità e scalabilità, con ripercussioni positive che andranno oltre gli ecosistemi spaziali, estendendosi ai data center terrestri e al supercomputing.