OpenAI compie una mossa strategica di rilievo, annunciando la nomina di Prabhjeet Singh, già presidente di Uber India e Sud Asia, come suo primo managing director per l’India. Questa decisione segna un passo cruciale nell’espansione dell’azienda nel suo secondo mercato più importante a livello globale, superato solo dagli Stati Uniti.

Prabhjeet Singh alla guida dell'espansione di OpenAI in India

Singh, che ha recentemente lasciato il suo incarico in Uber, assumerà la nuova posizione a settembre e riporterà direttamente a Kiran Mani, managing director per l’Asia-Pacifico di OpenAI.

Il suo mandato sarà ampio e comprenderà la crescita del segmento consumer, l’adozione enterprise delle soluzioni OpenAI, lo sviluppo di partnership strategiche, il dialogo con le autorità regolatorie e la supervisione di tutte le operazioni nel Paese. Questa nomina sottolinea un impegno serio e strutturato nel lungo termine da parte di OpenAI nel contesto indiano.

OpenAI rafforza la sua presenza sul territorio indiano

L’arrivo di Singh si inserisce in un più ampio piano di rafforzamento della presenza di OpenAI in India. L’azienda ha già inaugurato il suo primo ufficio a New Delhi lo scorso agosto e ha annunciato l’apertura di nuove sedi a Mumbai e Bengaluru. Il team locale è stato inoltre ampliato con l’ingresso di figure chiave come Pragya Misra, responsabile per le politiche pubbliche e le partnership, e Rishi Jaitly, in qualità di senior adviser per le politiche governative.

Parallelamente, OpenAI sta stringendo partnership strategiche con importanti conglomerati indiani come Reliance e Tata Group, e ha avviato una significativa campagna di assunzioni in settori cruciali quali ingegneria, marketing e gestione delle soluzioni.

L'India: un mercato strategico e in forte crescita per OpenAI

L’importanza dell’India per OpenAI è evidenziata da dati significativi. Secondo il CEO Sam Altman, il Paese rappresenta il secondo mercato più rilevante per numero di utenti attivi settimanali su ChatGPT, con oltre 100 milioni di utilizzatori. L’India è inoltre il primo mercato globale per il numero di studenti che si avvalgono di ChatGPT e si posiziona al quarto posto per l’adozione di Prism, lo strumento gratuito di OpenAI dedicato alla ricerca scientifica e alla collaborazione in formato LaTeX.

Contesto competitivo e investimenti nelle infrastrutture AI

Il consolidamento dell’ecosistema dell’intelligenza artificiale in India è un fattore propulsivo per la crescita di OpenAI. Il Paese sta attivamente investendo in data center, programmi di formazione e una regolamentazione proattiva del settore. Nel panorama competitivo, anche altre realtà internazionali stanno puntando sull’India: Anthropic, ad esempio, ha già stabilito una propria sede a Bengaluru e ha nominato Irina Ghose, ex managing director di Microsoft India, come responsabile.

La visione strategica di OpenAI per il mercato indiano

Con Prabhjeet Singh al timone, OpenAI mira a sviluppare una strategia più efficace e mirata. Questa includerà la creazione di alleanze strategiche con imprese e istituzioni locali, un supporto attivo alle autorità regolatorie, lo sviluppo di prodotti specifici pensati per le esigenze del mercato indiano e un ulteriore consolidamento della sua presenza territoriale.

Si tratta di un approccio che combina una strategia di go-to-market con la costruzione di un ecosistema solido, capace di rispondere a bisogni complessi in un contesto in rapida evoluzione.

L’obiettivo di OpenAI va oltre la semplice vendita di software: l’azienda intende collaborare attivamente con studenti, università, imprese e governo per edificare infrastrutture AI sostenibili e inclusive. Singh, con la sua vasta esperienza operativa, il suo network consolidato e le sue competenze strategiche, sarà fondamentale per adattare l’offerta globale di OpenAI alle peculiarità della realtà indiana.

Questa nomina rappresenta, dunque, un punto di svolta significativo: OpenAI ufficializza che l’India non è solamente un mercato di riferimento, ma un vero e proprio pilastro fondamentale per la sua crescita e la sua strategia internazionale.