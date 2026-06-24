Flipkart, la piattaforma di e-commerce sostenuta da Walmart, sta rivoluzionando il settore del quick commerce indiano con una rapida e strategica espansione della sua rete di micro-fulfillment center. A meno di due anni dal lancio del servizio Flipkart Minutes, l'azienda ha già stabilito 1.000 centri ultra-veloci in oltre 130 città e 8.000 codici postali, con l'ambizioso obiettivo di raggiungere quota 1.500 entro la fine del 2026. Parallelamente, Amazon Now è attivo in più di 15 città con oltre 500 centri e mira a estendere la sua copertura a 100 città.

L'espansione di Flipkart e l'evoluzione dei consumi

L'espansione di Flipkart non si limita alle grandi metropoli, ma raggiunge anche città di secondo piano e piccoli centri, dove si registrano tassi di crescita fino al 4.000% in alcuni mercati emergenti. Questo dinamismo si riflette in un forte incremento degli ordini (+400%) e della fidelizzazione dei clienti (+20%). Le categorie di prodotti disponibili si stanno inoltre ampliando significativamente, andando oltre l'alimentare per includere elettronica, prodotti di bellezza e per la cura personale.

La strategia di Amazon Now

Anche Amazon Now conferma la sua determinazione a scalare rapidamente il mercato. Con più di 500 micro-fulfillment center già operativi in oltre 15 città, il colosso dell'e-commerce punta a estendersi a 100 città, superando i 1.000 centri.

Questa espansione fa leva sull'infrastruttura esistente, sulla tecnologia avanzata e sul crescente bacino di utenti Prime, che mostrano una frequenza d'acquisto tre volte superiore quando utilizzano il servizio di quick commerce.

Il panorama competitivo indiano del quick commerce

Il mercato indiano del quick commerce si conferma uno dei più dinamici a livello globale. Attualmente, Blinkit mantiene la leadership con circa 2.243 centri. Altri attori significativi come Zepto e Swiggy Instamart sono attivi con reti in espansione. In questo scenario, Flipkart e Amazon stanno rapidamente colmando il divario, intensificando la competizione. Il panorama è sempre più affollato, e l'innovazione logistica emerge come un elemento chiave per la differenziazione.

Modelli di consumo e logica industriale

Il quick commerce non è più percepito come una semplice moda, ma come un'abitudine di consumo consolidata. I clienti effettuano ordini con frequenza crescente, anche per beni non strettamente immediati, incrementando la spesa media e valorizzando l'infrastruttura distribuita. Questo trend supporta un nuovo modello di business: le micro-strutture riducono le distanze di consegna e aumentano il numero di ordini gestiti per ogni punto vendita.

La disponibilità di capitali e le vaste risorse di player come Walmart e Amazon consentono ai grandi attori di sostenere questa fase di investimento intensivo. Le startup pure-play, d'altra parte, si trovano a dover affrontare pressioni competitive crescenti e costi infrastrutturali elevati, rendendo la partita per la dominanza del quick commerce indiano sempre più avvincente. La sfida si concentra sulle infrastrutture, sulla penetrazione territoriale e sulla capacità di trasformare un servizio rapido in un'abitudine quotidiana per i consumatori.