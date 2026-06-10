Nel 2026, Justin Ernest si è affermato negli investimenti tecnologici. Lo scorso anno, ha convinto family office e investitori istituzionali a investire in rilevanti startup AI e deep tech, bypassando i tradizionali fondi di venture capital.

Il modello SPV: accesso rapido alle startup

Ernest ha colmato una lacuna: investitori qualificati desideravano accedere a promettenti realtà AI, ma erano esclusi dai cap table. Sfruttando la sua esperienza in Playground Global e il network, ha offerto accesso tramite Special Purpose Vehicles (SPV). Questi strumenti agili evitano i lunghi tempi (12-18 mesi) di creazione di un fondo VC tradizionale.

Con Sabertooth VC, ha raccolto quasi 400 milioni di dollari in circa dodici mesi, investiti in dieci startup di alto profilo, tra cui Anthropic, Anduril, Databricks, PsiQuantum e SpaceX. Ogni SPV è dedicato a una singola operazione, con contratti ufficiali e ticket da 10 a 275 milioni di dollari.

Reputazione e comunicazione: chiavi del successo

Sabertooth non è l'unica a usare gli SPV, ma Ernest ha attratto capitali da family office che lo considerano un "authentically an investor". Un CIO, volendo investire in PsiQuantum, fu indirizzato dal CFO della startup verso Ernest, a riprova della sua credibilità.

La fiducia deriva dal suo track record tecnico, network solido e abilità comunicative, affinate superando una balbuzie infantile.

Ernest definisce il suo "superpotere" la capacità di essere il fulcro della sua rete, mobilitando capitali per nuovi SPV con poche chiamate.

Obiettivo: un fondo tradizionale, con risultati

L'obiettivo finale di Ernest è lanciare un fondo di venture capital tradizionale. La sua strategia "SPV-first" produce già ritorni significativi: l'acquihire di Groq da Nvidia per 20 miliardi lo scorso anno, e le imminenti IPO di SpaceX (venerdì) e Anthropic (entro fine anno).

La sua scelta strategica è chiara: evitare la competizione iniziale con i grandi fondi VC, costruendo una reputazione affidabile tramite SPV trasparenti e orientati al risultato. Questo dimostra performance e credibilità. «Volevo essere nell’azione», ha affermato Ernest, «Penso che questa finirà per essere una delle vintage migliori della nostra generazione».

Il trend del private credit per l'AI infrastrutturale

Parallelamente, emerge un trend nel finanziamento delle infrastrutture AI: l'uso del private credit strutturato via SPV. Il 6 giugno 2026, Apollo e Blackstone hanno orchestrato un piano di credito privato da 35 miliardi di dollari tramite SPV per l'acquisto di TPU Google da parte di Anthropic. Questa operazione, tra le maggiori, usa l'hardware come collaterale (con backstop da Broadcom), mantenendo il debito fuori bilancio.

Operazioni simili (prestito GPU da 3,1 miliardi a CoreWeave, raccolta infrastrutturale di Alphabet) indicano una svolta: le componenti fisiche (chip, energia, strutture) diventano asset finanziabili e collaterali in SPV, replicando modelli noti nel leasing aeronautico o immobiliare.

Questo trend vede l'AI come infrastruttura finanziata non solo tramite equity, ma sempre più con debito strutturato, con profonde implicazioni per investitori, startup e clienti enterprise. L'analisi di S-1 e disclosure SEC di Anthropic e simili sarà cruciale nei prossimi trimestri.

Una nuova fase nel finanziamento AI

In sintesi, Justin Ernest incarna un approccio agile e meritocratico che supera le rigidità del capitale tradizionale. Il settore del finanziamento AI evolve verso modelli più sofisticati, dove SPV e private credit si affiancano all'equity. Questa convergenza tra SPV, infrastruttura AI e strumenti finanziari innovativi segna una nuova fase: non più solo "finanziare idee", ma "finanziare infrastrutture con impatto".