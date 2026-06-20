Nel corso di un'intervista con Bloomberg, Meredith Whittaker, presidente della Signal Foundation, ha tracciato una netta distinzione tra gli esseri umani e i sistemi di intelligenza artificiale conversazionale. La sua affermazione è stata categorica: «These are not your friends. These are not conscious beings. These are not sentient interlocutors». Questo monito, che sottolinea come «gli AI chatbot non sono vostri amici», evidenzia la pericolosa tendenza a confondere algoritmi con compagni di riflessione e dialogo, un tema di rigore e razionalità.

L'Intelligenza Artificiale: Strumento, non Interlocutore

Whittaker riconosce di utilizzare strumenti di AI per compiti pratici e limitati, come la formattazione di documenti. Tuttavia, evita un uso più profondo e impegnativo, spiegando: «I don’t ask them questions. I’m very serious about my thinking and writing, and I don’t want the process of working through an idea […] to be foreclosed or eclipsed by the response of a system that’s averaging what’s already out there». La sua riflessione creativa e critica è un processo personale, non delegabile a risposte standardizzate di modelli addestrati su contenuti preesistenti.

Privacy e Sicurezza: Il Rischio Backdoor

L’intervista ha esplorato scenari di impiego dell’AI, come agenti capaci di gestire compiti quotidiani, dallo shopping natalizio all’accesso a dati sensibili (carte di credito, app di messaggistica).

Whittaker ha avvertito che una tale penetrazione sistemica rappresenterebbe di fatto una backdoor, una porta di accesso potenzialmente devastante per la sicurezza e la riservatezza degli utenti. Tale rischio è critico per Signal, la cui affidabilità si fonda sull’assenza di compromessi.

Da Strumenti ad Architetture di Sorveglianza

In una prospettiva più ampia, Whittaker osserva come i modelli di AI più avanzati, i cosiddetti agenti, stiano evolvendo da semplici strumenti a vere e proprie strutture in grado di interferire con le fondamenta della comunicazione privata. L’introduzione dell’AI all’interno dei dispositivi non è neutra: essa apre la strada a un’architettura di sorveglianza che minaccia l’integrità dei dati e la libertà di espressione, rischiando di compromettere le stesse garanzie su cui Signal è stata edificata.

Coerenza con la Missione di Signal

La posizione di Whittaker è pienamente coerente con l’impegno di Signal nel preservare la privacy come diritto inalienabile. La sua leadership ha definito l’identità dell’applicazione come strumento di comunicazione sicura e senza compromessi. Il monito a non confondere i chatbot con amici è un richiamo che fonde etica, tecnologia e responsabilità, mettendo in guardia contro una semplificazione pericolosa del pensiero umano, indotta dalla "soddisfazione algoritmica".

Nell’attuale contesto, dove l’intelligenza artificiale è sempre più pervasiva, la riflessione di Whittaker interrompe il flusso dell’entusiasmo tecnologico. Ricorda che un’AI non può pensare per noi, che i modelli non possiedono esperienza vissuta e che il rischio di delegare la nostra mente a un aggregatore di contenuti è concreto. La sfida non è solo regolare la tecnologia, ma preservare la dimensione umana del pensiero e del dialogo, impedendo che una familiarità artificiale diventi veicolo di sorveglianza e omologazione.