Amazon sta espandendo le sue ambizioni nel settore degli assistenti vocali con l'introduzione di Alexa+ in India, che per la prima volta supporterà la lingua Hindi. Questo rappresenta un passo significativo per l'azienda, mirando a raggiungere i milioni di parlanti Hindi del paese e ad ampliare notevolmente il bacino d'utenza di Alexa nel dinamico mercato indiano.

Strategia in India: lingua e mercato

L'espansione in India è una mossa strategica per Amazon, che mira a sfruttare un mercato potenziale con oltre 600 milioni di persone che parlano Hindi.

L'approccio di Alexa+ è stato progettato per interagire con utenti che spesso combinano Hindi e Inglese in una modalità di codice-misto nelle loro conversazioni quotidiane. Amazon sta invitando utenti selezionati in India a partecipare al programma di beta testing di Alexa+ in Hindi. L'azienda aveva precedentemente lanciato Alexa in India nel 2017 con il solo supporto in inglese, aggiungendo la compatibilità Hindi nel 2019.

Un assistente più intelligente e generativo

Alexa+ è potenziata da intelligenza artificiale generativa avanzata, che include i modelli Nova di Amazon e quelli sviluppati da Anthropic. Queste integrazioni migliorano notevolmente le sue capacità conversazionali e "agentiche".

Tra le nuove funzionalità, l'assistente può ordinare prodotti, prenotare servizi e interagire con dispositivi intelligenti in modo più naturale e intuitivo. Alexa+ offre una migliore comprensione contestuale, riuscendo a mantenere il filo del discorso tra le conversazioni, un significativo progresso rispetto alle versioni precedenti. L'obiettivo di Amazon è rendere Alexa+ una parte indispensabile della vita quotidiana degli utenti, specialmente nei mercati emergenti.

Contesto globale e diffusione

Sebbene l'annuncio dell'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa in Alexa+ risalga al 2025, la sua diffusione iniziale ha subito ritardi a causa di problematiche tecniche, come la generazione di risposte erronee, note come allucinazioni dell'AI.

Tuttavia, nel 2026, Alexa+ ha visto un'espansione più ampia, raggiungendo paesi come il Regno Unito, il Canada, il Brasile, il Messico, l'Italia e la Germania. Questa strategia globale include offerte vantaggiose per i membri Amazon Prime, che possono accedere all'assistente aggiornato gratuitamente.

Prospettive future per Alexa+

L'integrazione di Alexa+ in India segna l'inizio di un più ampio percorso di innovazione e adozione globale. La sua capacità di comprendere le lingue locali e di offrire un'interazione vocale più fluida ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con la tecnologia nella loro vita quotidiana, trasformando Alexa+ non solo in un assistente, ma in un vero e proprio compagno digitale.

Con l'evoluzione continua delle sue funzionalità e l'espansione del supporto linguistico, il futuro di Alexa+ appare promettente, puntando a ridurre ulteriormente le barriere tra tecnologia e utente.