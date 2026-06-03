Nel suo ambizioso percorso verso la creazione di un metaverso, Meta ha dovuto ricalibrare le proprie strategie in un mercato altamente competitivo. Tra i numerosi progetti, uno in particolare è emerso con successo: Supernatural, un innovativo gioco di fitness in realtà virtuale che ha reso l'allenamento divertente e accessibile. Ora, Meta ha deciso di concedere una nuova vita a questa iniziativa, permettendo al team originale di trasformarla in un'entità indipendente, denominata Supernatural Health.

La genesi di una nuova indipendenza

La storia di Supernatural ha preso il via con l'acquisizione, da parte di Meta, dello studio di sviluppo originale, Within, per una cifra stimata intorno ai 400 milioni di dollari nel 2023.

Questa operazione ha seguito una complessa battaglia legale contro la Federal Trade Commission. Nonostante l'investimento e l'impegno iniziale, Meta ha successivamente affrontato sfide interne, che hanno portato a licenziamenti significativi nel suo team VR e all'interruzione dell'aggiunta di nuovi contenuti per l'applicazione.

La recente decisione di Meta di consentire al team di Supernatural di dar vita a una nuova azienda indipendente, Supernatural Health, riflette un cambiamento strategico cruciale. "Supernatural sta rinascendo. Gli stessi coach, lo stesso DNA, la stessa ossessione nel rendere il fitness la parte migliore della tua giornata — ora sotto una nuova, indipendente azienda che stiamo creando da zero", si legge sul sito ufficiale di Supernatural Health.

Questa mossa segna un ritorno alle origini, con i fondatori originali alla guida della nuova entità.

Un cambio di rotta strategico per Meta

La nascita di Supernatural Health è emblematica di un più ampio riposizionamento strategico di Meta. L'azienda sta ora privilegiando lo sviluppo da parte di sviluppatori di terze parti specializzati per massimizzare il potenziale della piattaforma Quest, anziché mantenere ogni applicazione verticale internamente. Questo approccio rappresenta un netto contrasto rispetto agli anni precedenti, quando il gigante tecnologico aveva strenuamente lottato per acquisire anche gli studi più piccoli.

L'indipendenza concessa a Supernatural Health è destinata a favorire un ulteriore sviluppo del gioco, grazie a un team interamente focalizzato e dedicato.

I fondatori originali guideranno la nuova azienda, mantenendo ferma la missione di integrare il fitness nella routine quotidiana degli utenti, con la promessa di un'esperienza sempre più coinvolgente.

L'impatto sulla community e le prospettive future

La decisione ha avuto un notevole impatto sulla fedele comunità di utenti di Supernatural. Molti membri, che in precedenza avevano temuto che il progetto fosse stato acquisito solo per essere accantonato, hanno espresso un profondo sollievo per la continuazione del servizio sotto una nuova gestione. La comunicazione diretta con gli abbonati e i membri della comunità Facebook garantirà una transizione fluida verso la nuova piattaforma, con tutti i dettagli sull'handoff.

Questa evoluzione rappresenta un esempio notevole di come una grande azienda tecnologica possa adattarsi e trasformarsi in risposta alle dinamiche del mercato e alle esigenze degli utenti. La trasformazione di Supernatural in un'entità indipendente potrebbe aprire la strada a iniziative simili, promuovendo uno sviluppo più dinamico e mirato delle applicazioni in realtà virtuale. In sintesi, mentre Meta continua a ridefinire la propria strategia, la storia di Supernatural dimostra che la libertà di innovazione può fiorire anche attraverso una separazione consensuale dai giganti della tecnologia.