Meta ha annunciato il lancio dei nuovi Meta Glasses, una linea di smart glasses sviluppata in collaborazione con EssilorLuxottica. Questi occhiali segnano un cambio di strategia, non recando i marchi Ray-Ban o Oakley, ma presentandosi con una propria identità Meta. L'obiettivo è rendere la tecnologia AI personale più accessibile, come testimonia il prezzo di partenza.

Design e Funzionalità

I Meta Glasses sono proposti a 299 dollari e disponibili in diverse varianti di colore e lenti. Caratteristica distintiva è l'assenza di uno schermo, compensata dalla presenza di una fotocamera integrata e altoparlanti personali.

Un tasto dedicato attiva l'assistente Meta AI, ma può essere configurato per altre funzioni. L'autonomia è notevole, con oltre 8 ore di utilizzo continuo, estendibili fino a 40 ore aggiuntive grazie alla custodia di ricarica.

La collezione include diversi modelli. Il "Meta Adventurer" presenta una forma rettangolare (standard e large). Il "Meta Fury" si distingue per un design più audace. I "Meta Glasses by Kylie" propongono un'elegante montatura ovale, frutto della collaborazione con la modella Kylie Jenner. Tutti i modelli supportano lenti da vista.

Intelligenza Artificiale Avanzata

Grazie all'integrazione di Muse Spark, i Meta Glasses offrono un'esperienza di Intelligenza Artificiale avanzata e coinvolgente.

L'assistente risponde a domande su vari temi, dai risultati sportivi ai ristoranti locali. È capace di comprendere il contesto visivo e di assistere nella gestione della vita quotidiana. Meta ha inoltre annunciato l'introduzione della "navigazione pedonale", che offrirà indicazioni passo passo per muoversi a piedi.

Confronto sul Mercato

La presentazione dei Meta Glasses segue il lancio degli Specs di Snap, proposti a 2.195 dollari. Il posizionamento più accessibile di Meta mira a democratizzare l'accesso agli smart glasses, rendendoli una soluzione funzionale e conveniente rispetto ad altre opzioni disponibili.

Espansione e Disponibilità Globale

Un'altra novità è l'espansione del supporto per la traduzione in tempo reale a 14 nuove lingue, tra cui giapponese, cinese mandarino, hindi e coreano, amplificando l'utilità degli occhiali in un contesto globale.

Con il lancio programmato in diverse nazioni, tramite piattaforme come Meta.com, Best Buy, Amazon e altri, i Meta Glasses si posizionano come un dispositivo centrale per il futuro della tecnologia AI personale.