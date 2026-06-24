OpenAI ha svelato il 24 giugno 2026 il suo primo processore di inferenza personalizzato, denominato Jalapeño. Sviluppato in partnership con Broadcom, questo chip rappresenta una mossa strategica per l'azienda. OpenAI ha curato la progettazione basandosi sulla sua profonda conoscenza dei modelli linguistici, dei sistemi di serving e della roadmap interna. Broadcom e Celestica hanno invece gestito l'implementazione, l'integrazione in schede e rack, il networking ad alte prestazioni e la produzione su scala.

Un chip ottimizzato per l'inferenza AI

Il chip Jalapeño è stato ideato specificamente per le attività di inferenza AI, come la generazione di risposte a codici in tempo reale, e non per l'addestramento intensivo dei modelli.

I primi test hanno evidenziato una performance-per-watt significativamente superiore rispetto agli acceleratori attuali. Questo risultato è frutto di un'architettura innovativa che minimizza il movimento dei dati e ottimizza l'equilibrio tra capacità di calcolo, memoria e networking, avvicinando il rendimento effettivo al suo picco teorico.

Piattaforma multi-generazionale e diffusione su larga scala

Il progetto Jalapeño segna l'inizio di una piattaforma multi-generazionale. OpenAI e Broadcom prevedono di distribuirla in data center su scala gigawatt a partire dal 2026, con un'espansione pianificata fino al 2029. Lo sviluppo di questo ASIC moderno è stato eccezionalmente rapido, completato in soli nove mesi, un ciclo probabilmente accelerato anche dall'impiego di modelli AI per il design e l'ottimizzazione.

Impatto sul mercato e autonomia tecnologica

L'annuncio ha generato un impatto immediato sui mercati finanziari, con il titolo Broadcom che ha registrato un aumento tra il 3% e il 3,4% nella giornata, e un rialzo precoce di circa l'1,9% prima dell'apertura del mercato. Questo riflette la fiducia degli investitori nella strategia hardware di OpenAI.

Con Jalapeño, OpenAI rafforza la sua visione di un'infrastruttura AI verticalmente integrata, che include la progettazione interna di modelli, prodotti e ora anche dell'hardware fondamentale. Greg Brockman, cofondatore di OpenAI, ha sottolineato come questo approccio miri a rendere l'AI più veloce, affidabile, accessibile e capace di risolvere problemi complessi a costi inferiori.

Hock Tan, CEO di Broadcom, ha evidenziato l'importanza per le aziende leader di sviluppare chip proprietari per sostenere l'evoluzione dell'AI.

Il futuro dell'infrastruttura AI

Il lancio di Jalapeño rappresenta un passo cruciale per OpenAI, volto a ridurre la dipendenza dalle GPU di Nvidia, migliorare l'efficienza energetica e consolidare la sua posizione dominante nell'infrastruttura AI futura. Nei prossimi mesi, sarà fondamentale attendere i dati tecnici ufficiali che OpenAI intende pubblicare, in particolare riguardo alla performance-per-watt reale e ai tempi di deployment su larga scala. Jalapeño non è solo un nuovo chip; è l'inizio di un'era in cui l'intelligenza artificiale sarà supportata da un'infrastruttura creata su misura per le sue specifiche esigenze.