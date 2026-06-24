Superhuman ha finalizzato l'acquisizione di GPTZero, la startup fondata da Edward Tian e Alex Cui nel 2023, rinomata per la sua capacità di identificare testi generati dall'intelligenza artificiale. L'operazione, ufficializzata il 23 giugno 2026, non ha visto la divulgazione dei termini economici dell'accordo. Tuttavia, è emerso che GPTZero ha raggiunto un'impressionante base di circa 19 milioni di utenti registrati e un fatturato ricorrente annuale (ARR) di 30 milioni di dollari.

Contestualmente, Superhuman — che ha adottato questo nome dopo l'acquisizione da parte di Grammarly — integrerà GPTZero nel suo ecosistema AI preesistente.

Sebbene la startup manterrà una certa autonomia operativa, il suo team sarà incaricato di guidare una nuova unità interna, specificamente dedicata alla “verità” nei contenuti scritti.

La strategia di Superhuman: due rilevatori per una maggiore precisione

L'obiettivo primario di Superhuman con questa acquisizione è potenziare le capacità del suo rilevatore AI già integrato nella suite Grammarly, uno strumento particolarmente apprezzato da studenti e professionisti per la verifica dell'autorevolezza dei testi. L'integrazione di GPTZero offrirà una soluzione più raffinata, specializzata nella valutazione di parametri come perplexity e burstiness, essenziali per distinguere efficacemente i contenuti prodotti da esseri umani da quelli generati da modelli di intelligenza artificiale.

Questo approccio duplice mira a migliorare significativamente l'accuratezza e la robustezza del rilevamento AI, confermando la filosofia aziendale di Superhuman: “due rilevatori sono meglio di uno”.

Un mercato in espansione e la rilevanza dell'autenticità

Il rilevamento dei contenuti generati da AI è divenuto un aspetto cruciale in numerosi settori, tra cui quello accademico, legale, giornalistico e aziendale. Molte piattaforme, in particolare quelle attive nel settore dell'istruzione, si trovano ad affrontare la sfida dei falsi positivi, evidenziando l'importanza di disporre di soluzioni affidabili per l'identificazione dei testi. GPTZero, nato come progetto di tesi magistrale all'Università di Princeton, ha conosciuto una rapida diffusione grazie a un approccio tecnico innovativo, supportato da un round seed di 3,5 milioni di dollari e un Series A da 10 milioni nel 2024.

La visione di Superhuman: autorialità e contesto al centro

Shishir Mehrotra, CEO di Superhuman, ha enfatizzato che il valore principale di questa acquisizione risiede nel capitale umano: “quando acquisisci un'azienda come questa, il talento è sempre la priorità”. Il team di circa 30 persone di GPTZero sarà incorporato per guidare la missione di garantire la “verità” nei testi, rafforzando al contempo le capacità di Superhuman Go, l'assistente AI contestuale che opera trasversalmente su diverse applicazioni e siti.

Il progetto editoriale originale di GPTZero, incentrato sul “conservare ciò che appartiene all'umanità” e “proteggere il pensiero critico”, rimarrà un pilastro fondamentale nella sua evoluzione all'interno del gruppo Superhuman.

Trend acquisitivi e ampliamento dell'offerta

GPTZero rappresenta la quarta acquisizione di rilievo per il gruppo Superhuman, dopo Coda, l'app Superhuman e Rows, un rilevatore AI specializzato in fogli di calcolo e analisi dati. Questa strategia riflette la progressiva trasformazione di Superhuman in una piattaforma AI nativa, capace di offrire strumenti integrati per la produttività, la scrittura, l'analisi dati e il rilevamento dell'autenticità dei contenuti.

Attualmente, Superhuman vanta quattro prodotti principali: Grammarly, Coda, Superhuman Mail e l'assistente Superhuman Go. Questo ecosistema coeso mira a ridurre la frammentazione degli strumenti AI, grazie all'impiego di agenti intelligenti contestuali.

L'acquisizione di GPTZero permette al gruppo di rafforzare ulteriormente la sua offerta, fornendo strumenti più sofisticati per rilevare contenuti AI in settori sensibili come l'educazione, il reclutamento e i media.

In sintesi, l'integrazione di GPTZero costituisce un passo significativo per Superhuman: combinare la verifica stilistica e il rilevamento AI avanzato in un ecosistema unificato, con l'obiettivo di restituire autorevolezza e autenticità al linguaggio digitale.