Il mercato continua a riservare sviluppi inattesi. Benjamin Pavard, dato nelle scorse settimane tra i possibili partenti dell'Inter, ha infatti lasciato aperta la porta a una permanenza in nerazzurro. Nel frattempo il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca di un esterno offensivo e tra i profili che potrebbero tornare d'attualità c'è Nicolò Zaniolo. Situazione diversa, invece, alla Juventus, dove secondo il giornalista Marcello Chirico il ritardo nelle trattative starebbe alimentando un certo malcontento anche all'interno dello staff tecnico.

Pavard cambia lo scenario, il Milan pensa a Zaniolo

Il futuro di Benjamin Pavard potrebbe essere meno scontato del previsto. Rientrato all'Inter dopo il prestito al Marsiglia, il difensore francese sembrava destinato a una nuova cessione, ma le sue parole hanno riaperto ogni scenario. Intercettato da alcuni tifosi nerazzurri, il centrale ha infatti risposto con un eloquente: "Rimango? Se mi vogliono resto".

Un'apertura che potrebbe sposarsi con le esigenze del club. L'Inter, infatti, dovrà intervenire nel reparto arretrato dopo le uscite di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi e trattenere un giocatore dell'esperienza di Pavard rappresenterebbe una soluzione importante anche in ottica numerica. Bisognerà inoltre capire se gli attriti con alcuni membri dello spogliatoio potranno essere ricuciti o meno.

Sul fronte Milan, invece, l'obiettivo è individuare un esterno offensivo capace di muoversi sia sulla fascia sia alle spalle della punta. In quest'ottica torna d'attualità il nome di Nicolò Zaniolo. Nonostante, come riferito dal dirigente dell'Udinese Gökhan Inler, il giocatore sia vicino al rinnovo con il club friulano, il suo profilo continuerebbe a essere seguito dai rossoneri. Un'operazione che potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro.

Juventus, Chirico lancia l'allarme: "Spalletti si aspettava rinforzi"

Il clima che si respirerebbe in casa Juventus sarebbe decisamente meno sereno. A fotografare la situazione è stato Marcello Chirico, che sul proprio canale YouTube ha parlato di uno Luciano Spalletti infastidito dai ritardi del mercato estivo.

"Qua non ci sono molte trattative di cui parlare e non a caso mi raccontano di uno Spalletti seccato" ha esordito il cronista, che poi è sceso nel dettaglio: "Un sentimento che il toscano prova nonostante sia arrivato Carnevali, con il quale va d'amore e d'accordo, ma se c'é l'amicizia non vuol dire che gli debba andare tutto bene. Per lunedì prossimo, quando inizierà il ritiro, Spalletti si sarebbe aspettato dei rinforzi e invece non troverà praticamente nessun calciatore nuovo a parte Ekhator. Kolo Muani è una telenovela eterna, che dura da un anno e mezzo mentre Martinez sta facendo il mondiale ma la richiesta economica dell'Aston Villa blocca la vicenda. Quindi bisogna essere chiari e dire che la Juventus non ha soldi per fare mercato e Carnevali dovrà costruire il budget con le cessioni".