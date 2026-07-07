Chemistry Ventures, la società di venture capital fondata da ex partner di Bessemer, Index Ventures e Andreessen Horowitz, ha avviato la raccolta per il suo secondo fondo, puntando a un obiettivo di 500 milioni di dollari. Questa mossa arriva due anni dopo il debutto della firma con un primo fondo da 350 milioni di dollari, come emerge da un recente filing SEC.

I fondatori e la strategia del primo fondo

Fondata nel 2024 da Mark Goldberg (ex Index Ventures), Ethan Kurzweil (ex Bessemer) e Kristina Shen (ex Andreessen Horowitz), la società ha lanciato il suo fondo inaugurale da 350 milioni di dollari.

L'obiettivo era supportare startup in fase seed e Series A, concentrandosi sui settori fintech, strumenti per sviluppatori e infrastrutture tecnologiche.

Il nuovo obiettivo di raccolta e le sue implicazioni

Il secondo fondo da 500 milioni di dollari, la cui raccolta è stata avviata a luglio 2026, rappresenta un aumento significativo rispetto al capitale iniziale. Questo incremento riflette la fiducia degli investitori nella capacità del team di generare risultati e l'interesse crescente per i settori di investimento scelti da Chemistry Ventures.

L'approccio "founder-first" di Chemistry Ventures

Fin dal suo lancio, Chemistry Ventures si è distinta per un approccio altamente ingaggiato con i fondatori, posizionandosi come un'estensione del team imprenditoriale, piuttosto che come una semplice entità finanziaria.

Questa filosofia founder-first si concretizza in investimenti mirati, solitamente tra i 3 e i 30 milioni di dollari, e in un affiancamento strategico continuo, in linea con la loro promessa di "go all in" per il successo delle startup supportate.

Tendenze nel mercato del venture capital

L'incremento da un fondo iniziale di 350 milioni a uno da 500 milioni di dollari evidenzia una chiara tendenza nel settore del venture capital: l'emergere di fondi boutique, guidati da team di professionisti esperti, che riescono a raccogliere capitali in tempi rapidi per massimizzare il loro impatto. Questo è particolarmente vero nei mercati di early-stage, dove la qualità e l'esperienza dei partner possono fare una differenza sostanziale.

Tale percorso dimostra come il track record e le competenze dei fondatori possano facilitare l'accesso a round di finanziamento più consistenti, anche in un contesto post-2024 caratterizzato da maggiore prudenza nelle valutazioni e nelle allocazioni di capitale.

Mentre il primo fondo ha permesso a Chemistry Ventures di affermarsi in segmenti ad alta tecnologia, il secondo fondo da 500 milioni di dollari rafforzerà ulteriormente la sua capacità di partecipare in modo significativo a round seed e Series A, e potenzialmente anche a fasi successive, nelle categorie chiave come fintech, strumenti per sviluppatori e infrastrutture.

Questa iniziativa conferma un mercato del venture capital che continua a valorizzare i team con solide credenziali e un approccio operativo intensivo, capaci di agire come un vero e proprio supporto per i fondatori emergenti.

L'avvio della raccolta per il secondo fondo da 500 milioni di dollari, annunciato a luglio 2026, consolida una tendenza di crescita per i fondi di nicchia che si basano su esperienza e rigore istituzionale. Resta ora da osservare come Chemistry Ventures utilizzerà questo capitale aggiuntivo per espandere il proprio portafoglio e incrementare il valore offerto alle startup.